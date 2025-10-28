Fugge all’alt dei Carabinieri e tenta di liberarsi di 19 involucri con cocaina, arrestato 25enne
Nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo 25enne, di origini marocchine, domiciliato a Torino ed irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo stava effettuando manovre azzardate nel parcheggio di un supermercato di Sassuolo e, alla vista dei militari, ha tentato di darsi alla fuga per le vie cittadine, mettendo in atto una serie di manovre pericolose per sé e per gli altri utenti della strada.
Durante l’inseguimento, protrattosi per circa due chilometri, il fuggitivo si è disfatto di una scatola contenente 19 involucri termosaldati di cocaina – successivamente recuperati a bordo strada dai Carabinieri – per un peso complessivo di oltre 16 grammi.
Abbandonata l’auto, il giovane è stato raggiunto dopo alcune centinaia di metri percorsi a piedi, circostanza nella quale ha tentato di opporsi al fermo, spingendo e colpendo i militari che sono riusciti, tuttavia, a bloccarlo senza riportare conseguenze fisiche.
Condotto in caserma, l’indagato è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, in attesa del giudizio direttissimo. Questa mattina, all’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora in tutta la regione Emilia Romagna.
