Furto in villa, rubati gioielli e orologi: bottino da 50mila euro
MODENA - La villa di campagna a Baggiovara, frazione di Modena, di una famiglia di imprenditori è stata razziata dai ladri nella serata di domenica 12 ottobre. Come riporta "Il Resto del Carlino", i malviventi hanno approfittato del fatto che tutta la famiglia fosse fuori per entrare nell'abitazione, armati di piede di porco e piccone con cui hanno distrutto porte e finestre, e mettere a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di oggetti di valore.
Tra questi, collane, gioielli e orologi costosi: si calcola che il bottino ammonti circa al valore di 50mila euro. I ladri, che sicuramente stavano sorvegliando da tempo i residenti per conoscerne le abitudini, si sono allontanati dall'abitazione prima che la famiglia facesse rientro a casa. Immediatamente è stata avvertita la Polizia, che è subito intervenuta sul posto e sta ora indagando per fare luce su quanto avvenuto e rintracciare i responsabili.
- Auto esce di strada in via Marconi a Camposanto, ferito 26enne
- Salute e inclusione, a Mirandola al via la "Banca dello sport"
- Furto in villa, rubati gioielli e orologi: bottino da 50mila euro
- Campo sportivo di Rivara, sabato 18 ottobre si inaugura la nuova copertura della tribuna
- Controlli al parco XXII Aprile a Modena, sequestrate 14 dosi di sostanza stupefacente
- Finale Emilia, Pasteggiando e Magnafinal: i 12mila euro raccolti donati a tre associazioni
- Lavori all'ospedale di Carpi, "Patto per il Nord": "Mirandola resta un distretto sanitario minore destinato a scomparire"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE