Furto in villa, rubati gioielli e orologi: bottino da 50mila euro

MODENA - La villa di campagna a Baggiovara, frazione di Modena, di una famiglia di imprenditori è stata razziata dai ladri nella serata di domenica 12 ottobre. Come riporta "Il Resto del Carlino", i malviventi hanno approfittato del fatto che tutta la famiglia fosse fuori per entrare nell'abitazione, armati di piede di porco e piccone con cui hanno distrutto porte e finestre, e mettere a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di oggetti di valore.

Tra questi, collane, gioielli e orologi costosi: si calcola che il bottino ammonti circa al valore di 50mila euro. I ladri, che sicuramente stavano sorvegliando da tempo i residenti per conoscerne le abitudini, si sono allontanati dall'abitazione prima che la famiglia facesse rientro a casa. Immediatamente è stata avvertita la Polizia, che è subito intervenuta sul posto e sta ora indagando per fare luce su quanto avvenuto e rintracciare i responsabili.

