Controlli al parco XXII Aprile a Modena, sequestrate 14 dosi di sostanza stupefacente

MODENA - Nella giornata di venerdì 10 ottobre, la Polizia Locale di Modena ha condotto un intervento di presidio del territorio al parco XXII Aprile, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al degrado urbano. L'attività, predisposta dal Comando nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, ha visto l’impiego dell’unità cinofila, che si è rivelata ancora una volta determinante nel rinvenimento di sostanze nascoste tra la vegetazione.

Durante il controllo, effettuato in diversi punti dell’area verde, il cane antidroga ha segnalato un punto sospetto tra i cespugli. Gli agenti hanno così scoperto 22 grammi di marijuana già suddivisi in 14 dosi pronte per la vendita, insieme a una dose di cocaina. La sostanza stupefacente, accuratamente confezionata e nascosta per eludere i controlli, è stata sequestrata.

L’intervento si inserisce nel quadro dei servizi mirati che la Polizia Locale organizza periodicamente nei parchi e nelle aree pubbliche della città, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il degrado urbano e attività illecite così da garantire maggiore sicurezza ai cittadini che frequentano quotidianamente queste zone: famiglie, bambini, studenti e sportivi.

