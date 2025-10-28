Halloween, a Cavezzo “Letture paurose” in Municipio
CAVEZZO - Anche quest’anno la Biblioteca Comunale “La Biblio” di Cavezzo festeggia Halloween con un pomeriggio dedicato ai più piccoli. Venerdì 31 ottobre alle ore 16.15, il Municipio si trasformerà in un luogo di storie misteriose e divertenti con le “Letture paurose”, pensate per bambini dai 4 agli 8 anni. Ragnatele, pipistrelli e racconti da brivido (ma con tanto divertimento) animeranno un pomeriggio di letture animate in compagnia delle bibliotecarie e dei volontari del progetto Nati per Leggere, che come sempre portano avanti l’amore per i libri e la lettura sin dai primi anni di vita. Anche questa iniziativa, per motivi organizzativi, non si terrà presso la biblioteca ma in Municipio, che per l’occasione accoglierà i piccoli lettori in un’atmosfera “mostruosamente” accogliente e divertente.
«Eventi come questo rappresentano un modo allegro e coinvolgente per avvicinare i bambini ai libri — sottolinea Eleonora Casari, vicesindaca e assessora alla cultura, scuola, politiche giovanili e pari opportunità —. Tutte queste iniziative, che ormai si susseguono con cadenza settimanale, stanno contribuendo a creare una vera e propria comunità di giovani lettori, accompagnati dalle loro famiglie, che scoprono insieme il valore della lettura come parte essenziale della crescita e della formazione personale».
