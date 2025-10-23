“Halloween Crime Party”, a San Felice “apericena con delitto” sabato 1° novembre
SAN FELICE SUL PANARO - Sabato 1° novembre, presso la Polisportiva di San Felice sul Panaro, è in programma un'"Apericena con delitto" per festeggiare Halloween. L'appuntamento, in programma dalle ore 20:00 alle 23:00, è riservato a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 15 anni ed è organizzato dal comitato genitori Crescere Insieme
La festa si svolgerà in un locale al chiuso, dove sarà garantita la presenza di personale di sorveglianza e vigilanza comunale. Saranno, inoltre, presenti genitori incaricati di vigilare sul corretto svolgimento dell’evento.
L’accesso all’evento sarà consentito esclusivamente a chi ha versato la quota di partecipazione (costo 15 €, acquistabile entro il 28/10 presso Soleluna Viaggi San Felice sul Panaro)
Non sarà possibile entrare gratuitamente, indipendentemente dall’orario di arrivo. La sicurezza è garantita solo all’interno del locale: non è prevista sorveglianza nell’area esterna o nel cortile; tuttavia i genitori che volessero permanere nell’area esterna saranno i benvenuti.
- Dalla California a Barbiana, viaggiando sulla musica: a San Prospero torna il teatro partecipato di "Platea"
- "Halloween Crime Party", a San Felice "apericena con delitto" sabato 1° novembre
- Calcio, Coppa Terza Categoria: l'Union Sg Sozzigalli batte la Roveretana, Baracca Beach ko ai rigori
- Domenica 26 ottobre "Halloween Party" a San Felice
- Camion ribaltato, chiuso un tratto della via Emilia a Castelfranco
- Mozart alla Chiesa del Voto, tre appuntamenti per entrare nel cuore del "Requiem"
- "La tiroide al centro della salute", se ne parla giovedì 30 ottobre a San Felice
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026