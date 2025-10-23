“Halloween Crime Party”, a San Felice “apericena con delitto” sabato 1° novembre

SAN FELICE SUL PANARO - Sabato 1° novembre, presso la Polisportiva di San Felice sul Panaro, è in programma un'"Apericena con delitto" per festeggiare Halloween. L'appuntamento, in programma dalle ore 20:00 alle 23:00, è riservato a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 15 anni ed è organizzato dal comitato genitori Crescere Insieme

La festa si svolgerà in un locale al chiuso, dove sarà garantita la presenza di personale di sorveglianza e vigilanza comunale. Saranno, inoltre, presenti genitori incaricati di vigilare sul corretto svolgimento dell’evento.

L’accesso all’evento sarà consentito esclusivamente a chi ha versato la quota di partecipazione (costo 15 €, acquistabile entro il 28/10 presso Soleluna Viaggi San Felice sul Panaro)

Non sarà possibile entrare gratuitamente, indipendentemente dall’orario di arrivo. La sicurezza è garantita solo all’interno del locale: non è prevista sorveglianza nell’area esterna o nel cortile; tuttavia i genitori che volessero permanere nell’area esterna saranno i benvenuti.

LEGGI ANCHE: