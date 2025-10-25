Il sindaco di Castelfranco Emilia al progetto di educazione civica sul campo “On the Road”

CASTELFRANCO EMILIA - Il sindaco Giovanni Gargano, insieme al comandante della Polizia Locale Augusto Di Napoli, ha partecipato in provincia di Varese all’apertura ufficiale della quarta edizione del progetto “On The Road”, coordinato dalla Prefettura e giunto quest’anno ai 18 anni di attività. Un progetto speciale che vede la partecipazione di 36 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 22 anni, impegnati in un percorso di educazione civica sul campo, a fianco degli operatori delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del soccorso pubblico. E, soprattutto, chiosa Gargano, «un modello che vogliamo portare a Castelfranco Emilia, che diventerebbe così il Comune capofila in Emilia-Romagna, per avvicinare i giovani alle istituzioni e ribadire una volta in più quel tratto umano che contraddistingue ciascuno di noi».

Si tratta, in particolare, di un progetto che porta giovani partecipanti - alcuni dei quali inseriti all’interno di un percorso rieducativo dopo una fase di devianza e altri sotto tutela - a vivere da vicino l’esperienza di chi quotidianamente si occupa di sicurezza, emergenza e legalità, comprendendo il valore del servizio, del rispetto delle regole e della responsabilità individuale. «Quello di On The Road è un progetto straordinario - aggiunge Gargano - perché trasforma l’educazione alla legalità in un’esperienza concreta. È un percorso che parla ai giovani con il linguaggio del fare, del vedere e del capire, offrendo loro la possibilità di essere protagonisti della comunità attraverso una cosa fondamentale: le emozioni. Stiamo lavorando per portare questo modello anche a Castelfranco Emilia: sarebbe il primo progetto pilota in Emilia-Romagna, e intendiamo costruirlo insieme alle scuole, alle famiglie e alle istituzioni del territorio».

Il progetto, nato da un protocollo d’intesa che coinvolge Prefettura, Provincia, Comuni, Ufficio scolastico e Forze dell’ordine, è sostenuto dall’Associazione “Ragazzi On The Road” e ha saputo nel tempo creare una rete nazionale di esperienze educative: «Castelfranco Emilia - conclude Gargano - ha già dimostrato di saper costruire percorsi di sicurezza partecipata e cittadinanza attiva. Portare “On The Road” qui significherebbe offrire ai nostri giovani un’occasione unica per conoscere da vicino chi serve lo Stato e per capire che la legalità non è un concetto astratto, ma un modo di vivere insieme, ogni giorno, con responsabilità e rispetto. E, soprattutto, si inserirebbe in una cornice di proposte che mettono al centro un obiettivo chiaro: zero morti sulla strada».

