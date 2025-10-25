Castelfranco Emilia, grande successo per l’iniziativa dell’Ottobre Rosa “Passi di Prevenzione”

CASTELFRANCO EMILIA - Un’intera mattinata dedicata alla salute e alla prevenzione, vissuta nel cuore di Castelfranco Emilia come un grande momento di comunità.

Sabato 25 ottobre, dalle 9.30 alle 11.30, Corso Martiri si è trasformato in un percorso a tappe all’insegna del benessere e dell’informazione, con tredici stand tematici animati da professionisti della sanità, dagli studenti dell’Istituto Spallanzani e associazioni del territorio e inserito nel programma dell’Ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. L’iniziativa, dal titolo “Passi di Prevenzione”, è stata promossa dal Comune di Castelfranco Emilia e dall’AUSL - Distretto di Castelfranco Emilia con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Spallanzani.

Un evento che ha visto un’ampia partecipazione di cittadine e cittadini, famiglie, bambini e anziani, in un clima di condivisione e curiosità - anche grazie a piccoli momenti di gioco -, mettendo al centro la prevenzione. Lungo il percorso, articolato in tredici tappe, i partecipanti hanno potuto ricevere informazioni e consulenze su sana alimentazione, pediatria, medicina dello sport, allattamento, screening, sull’ambulatorio solidale, sui servizi educativi, sul benessere mentale e sulla Casa delle Donne contro la Violenza, oltre a molti altri ambiti curati direttamente dalle associazioni di volontariato del territorio. Al termine, chi ha completato tutte le tappe ha ricevuto un omaggio realizzato dagli anziani dell’ASP Delia Repetto: un fiocco rosa, simbolo del mese di Ottobre.

A salutare i partecipanti e le associazioni è stata l’assessora al welfare del Comune di Castelfranco Emilia, Renza Barani, che ha voluto sottolineare il valore profondo di questa iniziativa: «“Passi di Prevenzione” è un piccolo viaggio dentro la nostra comunità. È la dimostrazione di quanto la salute non si costruisca soltanto negli ambulatori o negli ospedali, che pure sono fondamentali, ma anche nelle relazioni quotidiane, nell’ascolto, nel sostegno e nella condivisione delle esperienze. Vedere insieme operatori sanitari, studenti, volontari e cittadini tutti uniti nello stesso obiettivo è il segno più bello di una città che si prende cura di sé: grazie, per questo, al profondo e proficuo impegno dell’AUSL».

L’assessora ha poi aggiunto che l’obiettivo è quello di «portare la prevenzione nelle strade, farla diventare qualcosa di accessibile e vicino alle persone. Ogni stand, ogni associazione, ogni gioco, ogni momento di confronto e, perché no, pure ogni sorriso di oggi ha rappresentato un piccolo passo verso una consapevolezza più grande: quella che la salute è un bene comune, che si difende e si alimenta insieme. Ringrazio di cuore l’AUSL, l’Istituto Spallanzani - studenti, docenti e dirigenza -, le associazioni e gli operatori che hanno reso possibile questa giornata, e tutte le persone che hanno deciso di esserci. Castelfranco Emilia è, ancora una volta, una comunità che partecipa e che sa mettersi in cammino».

Leggi anche: Ottobre rosa, un intero mese di iniziative per ricordare l’importanza della prevenzione dei tumori