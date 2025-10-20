La letteratura dell’Italia bambina”, se ne parla il 23 ottobre al liceo “Cevolani” di Cento

CENTO - Giovedì 23 ottobre, Luca Gherardi e Giulio Antonio Borgatti, nell'aula magna del liceo "Cevolani" di Cento, parleranno di scuola e di società, tra realtà e utopia, leggendo e commentando qualche pagina di un libro una volta inflazionato ed oggi, forse, un po' trascurato: Cuore di Edmondo De Amicis. L'appuntamento, dal titolo "La letteratura dell'Italia bambina", è in programma a partire dalle ore 20.30.

