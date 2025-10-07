La Sulada ad Sant’Antoni alla “Festa della Mela Campanina e del Parmigiano Reggiano” di San Possidonio

SAN POSSIDONIO - Alle ore 21 di sabato 11 ottobre, nella sala consiliare del Comune di San Possidonio, l'Inviato nel Buon Gusto - il giornalista e ricercatore dendrogastronomico concordiese Carlo Mantovani - interverrà per palare della cucina dendrogastronomica, quella in cui la frutta è protagonista anche dei piatti salati: sciorinando, con il suo reel fotografico, una carrellata di irresistibili piatti a base di pera, ciliegia, pesca, melone, anguria, castagne, arance e cachi. E poichè il giorno dopo, lungo le vie del paese, va in scena la Festa della Mela Campanina, Mantovani si concentrerà in particolare sulla leggendaria Sulada ad Sant'Antoni: un'antica e squisita torta rustica del Basso Mantovano a base di mele Campanine, fagioli borlotti e castagne che purtroppo rischia l'oblio gastronomico.

Per proteggere questo dolce tradizionale dal sapore inimitabile - che si prepara il 17 gennaio, giorno di San'Antonio Abate, protettore della campagna e degli animali - e al tempo stesso ricordare la figura della madre scomparsa, Osanna Viani (originaria di Quistello), che l'ha cucinato finchè ha potuto, negli ultimi anni Carlo ha intrapreso un instancabile percorso di promozione di questa amata torta, pubblicando articoli su diverse riviste e pagine web dedicate alla cucina e convincendo produttori di gusto professionali a prepararla e proporla ai propri clienti. Al temine della lezione, assaggio libero proprio della mitica Sulada, cucinata - per l'occasione - dai volontari della Pro Loco.

LEGGI ANCHE: