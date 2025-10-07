La Sulada ad Sant’Antoni alla “Festa della Mela Campanina e del Parmigiano Reggiano” di San Possidonio
SAN POSSIDONIO - Alle ore 21 di sabato 11 ottobre, nella sala consiliare del Comune di San Possidonio, l'Inviato nel Buon Gusto - il giornalista e ricercatore dendrogastronomico concordiese Carlo Mantovani - interverrà per palare della cucina dendrogastronomica, quella in cui la frutta è protagonista anche dei piatti salati: sciorinando, con il suo reel fotografico, una carrellata di irresistibili piatti a base di pera, ciliegia, pesca, melone, anguria, castagne, arance e cachi. E poichè il giorno dopo, lungo le vie del paese, va in scena la Festa della Mela Campanina, Mantovani si concentrerà in particolare sulla leggendaria Sulada ad Sant'Antoni: un'antica e squisita torta rustica del Basso Mantovano a base di mele Campanine, fagioli borlotti e castagne che purtroppo rischia l'oblio gastronomico.
Per proteggere questo dolce tradizionale dal sapore inimitabile - che si prepara il 17 gennaio, giorno di San'Antonio Abate, protettore della campagna e degli animali - e al tempo stesso ricordare la figura della madre scomparsa, Osanna Viani (originaria di Quistello), che l'ha cucinato finchè ha potuto, negli ultimi anni Carlo ha intrapreso un instancabile percorso di promozione di questa amata torta, pubblicando articoli su diverse riviste e pagine web dedicate alla cucina e convincendo produttori di gusto professionali a prepararla e proporla ai propri clienti. Al temine della lezione, assaggio libero proprio della mitica Sulada, cucinata - per l'occasione - dai volontari della Pro Loco.
- La Sulada ad Sant'Antoni alla "Festa della Mela Campanina e del Parmigiano Reggiano" di San Possidonio
- Uccide la moglie poi si toglie la vita
- Mirandola, ad aggiudicarsi il Palio del Pettine 2025 è la frazione di Gavello
- Emilia-Romagna, la Regione: "Nessuna morte in ambulanza a causa di errati codici di attribuzione"
- Modena, sindacato di Polizia Silp Cgil: "Per dare sicurezza servono incrementi di risorse strutturali"
- Modena, alla Camera di Commercio il seminario "Leadership e parità di genere: sfida culturale"
- Carpi, temporaneo restringimento in via Roosevelt tra via Lago d’Idro e via Martiri di Fossoli
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre