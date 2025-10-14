Lavori all’ospedale di Carpi, “Patto per il Nord”: “Mirandola resta un distretto sanitario minore destinato a scomparire”

MIRANDOLA - Nota stampa di "Patto per il Nord":

"Con l’avvio dei nuovi lavori all’ospedale Ramazzini di Carpi arriva, di fatto, la conferma che Mirandola resterà un distretto di serie B. Mentre su Carpi si concentrano investimenti, progettazioni e prospettive future per un grande contenitore, nel territorio dell’Area Nord continuano i rattoppi e le “rinfrescate ai muri”, in attesa di un fantomatico “ospedale unico” che, nei fatti, rischia di significare solo una cosa: un unico ospedale a Carpi e la progressiva scomparsa di Mirandola".

“I progetti dei dirigenti Ausl di Modena sono ormai chiari – dichiara Daniele Ori, responsabile organizzativo del "Patto per il Nord Emilia" –: guardano a un futuro centralizzato, dove Mirandola finisce sempre più ai margini. È un segnale preoccupante per un territorio che, dopo il sisma, ha già pagato un prezzo altissimo e che oggi vede ridursi, anno dopo anno, reparti, servizi e risorse”.