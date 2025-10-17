Lavori sulla Sp3 via Giardini, senso unico alternato sabato 18 ottobre
SERRAMAZZONI - A Stella di Serramazzoni, sulla strada provinciale 3 via Giardini, sabato 18 ottobre si transiterà a senso unico alternato a partire dalle ore 7.30 per consentire l’esecuzione di un intervento di ripristino della sede stradale, che si concluderà entro il pomeriggio.
La sistemazione interesserà la corsia di valle ed è necessaria poichè risulta ammalorata a causa dell'intensità di traffico derivante dalla chiusura del ponte Rio Torto sulla strada statale 12 (Nuova Estense).
I tecnici della Provincia di Modena sottolineano che «la scelta di intervenire nella giornata di sabato è stata individuata come quella con il minor impatto sulla circolazione, così da limitare i disagi al transito veicolare».
In particolare verrà eseguita la fresatura e la riasfaltatura della sola corsia per una lunghezza di circa 400 metri e sarà istituito un senso unico alterato regolato da impianto semaforico o da movieri.
- L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena protagonista di Smart Life Festival
- Lavori sulla Sp3 via Giardini, senso unico alternato sabato 18 ottobre
- Walking Leader, ripartono i corsi per diventare la guida di un gruppo di cammino
- Carpi, approvato il progetto esecutivo per il nuovo gattile dell’Unione delle Terre d'Argine
- Modena, donna aggredita e picchiata in strada
- A Modena presidio di solidarietà per Sigfrido Ranucci
- Carpi, baby gang accerchia e prova a derubare un gruppo di 14enni vicino al Duomo
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione