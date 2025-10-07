Mirandola, ad aggiudicarsi il Palio del Pettine 2025 è la frazione di Gavello
MIRANDOLA - Si è chiusa con un grande successo di pubblico e partecipazione l’undicesima edizione del Palio del Pettine, che ha visto la presenza di circa 5mila avventori, trasformatisi in giudici. Un risultato importante che conferma il valore di questa manifestazione come uno fra gli appuntamenti più attesi e sentiti del territorio Ancora una volta il Palio si è dimostrato molto più di un semplice evento gastronomico: una festa collettiva, capace di unire tradizione, gusto, socialità e orgoglio locale. Le frazioni partecipanti, con la consueta passione, hanno offerto piatti d’eccellenza, dando vita a una competizione dal sapore autentico e popolare, culminata in una cerimonia di premiazione ricca di emozione.
