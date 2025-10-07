Mirandola, contributi per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, allarmi, inferriate e porte blindate

MIRANDOLA - La sicurezza del territorio - si legge in un comunicato stampa del Comune di Mirandola - è uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione comunale. In quest’ottica, anche per l’anno 2025, il Comune ha confermato la propria volontà di sostenere l’installazione di sistemi di sicurezza nelle abitazioni private, per prevenire furti e tutelare i cittadini. È stato pubblicato il bando che prevede l’erogazione di contributi economici per l’acquisto e l’installazione di impianti antintrusione, finanziato con 50.000€ di fondi comunali.

“Questo bando rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i cittadini e le loro esigenze di sicurezza, un tema oggi più che mai attuale. Si tratta di una misura fortemente necessaria per incentivare misure di deterrenza che si mostrano sempre più efficaci, istituita già nella precedente consiliatura e oggi pienamente attesa e fruita dai mirandolesi. Come Amministrazione, continuiamo a credere che la sicurezza domestica sia un tassello fondamentale per la qualità della vita e la serenità delle famiglie. Il nostro impegno – afferma l’assessore alla sicurezza Marco Donnarumma - è quello di mantenere e rafforzare questo tipo di politiche concrete ed efficaci”.

Possono presentare domanda:

i residenti proprietari di un’abitazione nel Comune di Mirandola o titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione;

i condomini residenziali, per le parti comuni dell’edificio;

i conduttori in affitto (con contratto non temporaneo) o comodatari con contratto registrato a tempo indeterminato.

Non potranno beneficiare del contributo le unità immobiliari che abbiano già ricevuto, in precedenza, analoghe sovvenzioni comunali. Saranno ritenute valide le spese sostenute per:

impianti di allarme

inferriate e porte blindate

sistemi di videosorveglianza e telecamere

Sono escluse le spese edili non direttamente collegate all’installazione dei dispositivi. Il contributo coprirà fino al 50% delle spese ammissibili, al netto dell’IVA, fino a un massimo di 1.000 euro per ciascuna domanda. Le domande potranno essere inviate dal 15 ottobre al 16 dicembre 2025 (entro le ore 12) con una delle seguenti modalità:

A mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Via Giolitti 22 (Ufficio 27, piano terra. Apertura sportello: martedì-sabato, 8:40–12:50)

Per posta: Comune di Mirandola, Via Giolitti 22, 41037 Mirandola (MO)

Via PEC: [email protected]

Tutta la documentazione necessaria è disponibile sul sito del Comune di Mirandola.

