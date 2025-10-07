Controlli di Polizia Locale e Carabinieri a Mirandola, due persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti

MIRANDOLA - Nella serata di venerdì 3 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Carpi e la Polizia Locale di Mirandola, con il prezioso supporto dell’unità cinofila, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto dei comportamenti che generano insicurezza nella cittadinanza. L’attività si è concentrata su alcune aree sensibili della città e ha portato all’identificazione di 37 persone, di cui 12 di nazionalità straniera, e al controllo di 16 veicoli, con 14 conducenti sottoposti a test etilometrico, tutti con esito negativo.

È stata inoltre contestata una violazione al Codice della Strada e controllata una persona sottoposta a obblighi di legge. Durante i controlli, due cittadini stranieri sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, con il sequestro di 1,7 grammi di hashish. A conclusione dell'operazione, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Mirandola, Marco Donnarumma, ha voluto esprimere il proprio plauso alle forze dell’ordine per l’efficace azione congiunta, sottolineando l’importanza di una presenza costante e coordinata sul territorio, a tutela della legalità e della tranquillità dei cittadini.

