Mirandola, gli appuntamenti in programma alla Sala “Trionfini”
MIRANDOLA - Di seguito le attività attualmente programmate presso la Sala Edmondo Trionfini, in piazza Celso Ceretti 9 - Mirandola:
Mercoledì 22 ottobre 2025 ore 15.30: FOTOGRAFI SERIALI. MARCO DIAZZI. GUATEMALA, MESSICO, PATAGONIA. A cura del Circolo fotografico. Università della Libera Età "Bruno Andreolli"
Giovedì 23 ottobre 2025 ore 18.00: OTTOBRE ROSA mese della prevenzione dei tumori femminili. BENESSERE FEMMINILE: LA RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO
Dal 25 ottobre al 09 novembre 2025: MOSTRA "PUZZLEMANIA" DALLA COLLEZIONE DI ANDREA BERTO
Sabato 25 ottobre 2025 ore 17.00: APERTURA DELLA MOSTRA "PUZZLEMANIA" DALLA COLLEZIONE DI ANDREA BERTO
Sabato 25 ottobre 2025 ore 15.30: CORSO DI FILOSOFIA. LE ORIGINI DELLA FILOSOFIA GRECA. Docente Luigi Costi. Università della Libera Età "Bruno Andreolli"
Domenica 26 ottobre 2025 dalle 10.00 alle 12.00: MOSTRA "PUZZLEMANIA" DALLA COLLEZIONE DI ANDREA BERTO
Martedì 28 ottobre 2025 ore 15.30: CORSO DI SALUTE E BENESSERE. NUTRIMENTO E RIPOSO: I PILASTRI DEL BENESSERE. Docente Matteo Carletti. Università della Libera Età "Bruno Andreolli"
Martedì 28 ottobre 2025 ore 18.30: LO SVEZZAMENTO SI AVVICINA... MA NON SO CHE FARE! Incontro teorico e pratico, indicato a coppie in gravidanza e sin dai primi mesi dopo la nascita per affrontare con tranquillità questo importante cambiamento. Info e prenotazioni: Ostetrica Francesca Artioli 3467968328, Ostetrica Serena Bertoli 3403282481
Mercoledì 29 ottobre 2025 ore 15.30: FOTOGRAFI SERIALI. MARCELLO TESTONI. BELGIO - LE FIANDRE IN BICICLETTA. A cura del Circolo fotografico. Università della Libera Età "Bruno Andreolli"
Giovedì 30 ottobre 2025 dalle 20.30 alle 23.00: in occasione della MOSTRA "PUZZLEMANIA", CI SI PUO' DIVERTIRE CON GIOCHI DA TAVOLO E FRECCETTE SOFT
Sabato 01 novembre 2025: SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI
Sabato 01 novembre 2025 dalle 10.00 alle 12.00: MOSTRA "PUZZLEMANIA" DALLA COLLEZIONE DI ANDREA BERTO
Domenica 02 novembre 2025 dalle 10.00 alle 12.00: MOSTRA "PUZZLEMANIA" DALLA COLLEZIONE DI ANDREA BERTO
Lunedì 03 novembre 2025 ore 15.30: CORSO DI SICUREZZA. INCONTRI SULLA SICUREZZA. Docente Andrea Campagnoli. Università della Libera Età "Bruno Andreolli"
Martedì 04 novembre 2025 ore 18.30: DALLA PAPPA AL PIATTO! COME RENDERE AUTONOMO IL TUO BAMBINO A TAVOLA. Incontro teorico e pratico, rivolto a caregiver di bimbi dai 12 mesi per accompagnarli in questo percorso di crescita. Info e prenotazioni: Ostetrica Francesca Artioli 3467968328, Ostetrica Serena Bertoli 3403282481
Giovedì 06 novembre 2025 dalle 20.30 alle 23.00: in occasione della MOSTRA PUZZLEMANIA", CI SI PUO' DIVERTIRE CON GIOCHI DA TAVOLO E FRECCETTE SOFT
Sabato 08 novembre 2025 dalle 9.30 alle 13.00: CORSO INFORMATIVO/FORMATIVO - SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO rivolto ai referenti degli enti del terzo settore del comune di Mirandola
Domenica 09 novembre 2025 dalle 10.00 alle 12.00: ULTIMO GIORNO DELLA MOSTRA "PUZZLEMANIA" DALLA COLLEZIONE DI ANDREA BERTO
Lunedì 10 novembre 2025 ore 15.30: CORSO DI STORIA LOCALE. L'ALBERO GENEALOGICO DELLA FAMIGLIA PICO. Docente Maurizio Bonzaghi. Università della Libera Età "Bruno Andreolli"
Sabato 15 novembre 2025 dalle 9.30 alle 13.00: CORSO INFORMATIVO/FORMATIVO - SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO rivolto ai referenti degli enti del terzo settore del comune di Mirandola
Prossimamente:
- Maltempo 2022 e 2023, dalla Regione nuove misure a sostegno delle comunità colpite
- Sospetta appropriazione di denaro da parte di un dipendente, Fondazione di Modena sporge denuncia
- Mirandola, gli appuntamenti in programma alla Sala "Trionfini"
- Bomporto in autunno alla biblioteca "Tolkien" nuovi orari e una stagione ricca di eventi
- Ancora spray urticante spruzzato all'interno dell'Istituto "Barozzi", diversi studenti medicati
- Sicurezza a Carpi, Bonzanini (Lega): "Serve il pugno duro"
- Donato al Policlinico di Modena un dispositivo trasportabile per la perfusione degli organi
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE