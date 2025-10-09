Mirandola, il “Leoni Karate Team” inaugura la sua nuova casa all’ex bocciofila

MIRANDOLA - Si è tenuta ieri, mercoledì 8 ottobre, a Mirandola, l’inaugurazione ufficiale del nuovo anno sportivo della società Leoni Karate Team, affiliata alla FIJLKAM – settore karate, realtà in forte crescita sul territorio, con quasi 200 praticanti. Il Leoni Karate Team è presente a Mirandola dal 1979 grazie all’impegno del maestro Marco Leoni e si è costituito come associazione sportiva dilettantistica nel 2014. La società ha mantenuto una collaborazione attiva con la storica società Stadium, con cui continua a condividere progettualità e attività sul territorio. Dopo oltre cinquant’anni di attesa, la società ha finalmente trovato una sede stabile nella ex bocciofila di Mirandola, ora riqualificata a "Casa del Karate" e attrezzata con un tatami, grazie anche al sostegno dell’Amministrazione comunale, che ha promosso il recupero funzionale della struttura. All’inaugurazione era presente l’assessora allo Sport del Comune di Mirandola, Lisa Secchia, accolta dal presidente Marco Leoni e dal direttore tecnico Fabio Pignatti, insieme a tanti giovani atleti dell’area agonistica.

Durante la serata è stata presentata anche una nuova sinergia tra Leoni Karate Team e Folgore Mirandolese (calcio): una collaborazione che punta a dar vita, nel breve periodo, a un Centro CONI a Mirandola, progetto che mette al centro la formazione sportiva e la crescita dei giovani atleti su più discipline. La proposta della società si distingue inoltre per la sua attenzione a tutte le fasce d’età. Da notare il corso “Cinture d’argento” e "Cinture rosa", dedicato a chi ha 65 anni o più o a chi ha dedicato la vita alla famiglia: è pensato per migliorare postura ed equilibrio, favorire il movimento anche dopo anni di inattività e proporre un’attività dolce, serena e priva di fatica, con impegno cardiovascolare minimo. Il Comune di Mirandola esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla società, che unisce sport, educazione e inclusione, contribuendo in modo concreto alla crescita della comunità.

