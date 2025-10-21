Mirandola, il Palio del Pettine si chiude con un gesto di solidarietà per il territorio
MIRANDOLA - Il Palio del Pettine 2025 si chiude con un gesto di solidarietà verso il territorio. Dopo i grandi numeri registrati in occasione dell’edizione 2025 del Palio del pettine e della settimana gastronomica dedicata ai fritti, l’Associazione Palio del Pettine ha scelto di destinare parte degli utili a sostegno di realtà attive nel campo del sociale.
- 𝟱.𝟬𝟬𝟬€ in generi alimentari all’𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗡𝗼𝗺𝗮𝗱𝗲𝗹𝗳𝗶𝗮, storicamente legata al territorio mirandolese e nata proprio nella frazione di 𝗦𝗮𝗻 𝗚𝗶𝗮𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗰𝗼𝗹𝗲;
- 1.000 euro alla 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝗰𝗲 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗢𝗻𝗹𝘂𝘀 𝗘𝗧𝗦, impegnata nella cura e nell’assistenza delle persone con patologie in fase avanzata.
Un gesto bello e concreto di restituzione alla comunità, che conferma il valore sociale e civico di un evento capace di unire tradizione, partecipazione e attenzione al prossimo.
- Mirandola, il Palio del Pettine si chiude con un gesto di solidarietà per il territorio
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici
- Viola divieto di avvicinamento, arrestato 44enne
- Pannelli agrivoltaici a Finale Emilia, Baldini (Pd): "Riguarderebbero il 4% della superficie comunale, a sindaco e Regione chiediamo vigilanza e chiarezza"
- XV edizione del concorso di narrativa "San Lorenzo" della biblioteca Ileana Ardizzoni di Casumaro
- Il mental trainer delle Frecce Tricolori "allena" il personale di Domus Assistenza
- Contributi centri estivi, a Bomporto, Ravarino, Bastiglia, Nonantola, San Cesario e Castelfranco accolte tutte le domande idonee
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE