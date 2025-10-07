Mirandola, in vendita le cartoline autografate dai ciclisti del Giro dell’Emilia: il ricavato a “La Zèrla”

MIRANDOLA - È ancora negli occhi di tanti la straordinaria festa di sport che, a Mirandola, ha trasformato piazza Costituente nel palcoscenico internazionale della partenza del Giro dell'Emilia 2025 di ciclismo. Un momento collettivo di grande energia e partecipazione, che ora rivive in un oggetto speciale: le cartoline autografate dai ciclisti protagonisti dell’evento.

Ogni squadra ha firmato una sola cartolina, numerata e realizzata in tiratura limitata. Si tratta di pezzi unici e irripetibili, che uniscono il valore simbolico dello sport alla forza concreta della solidarietà. Il ricavato della distribuzione sarà infatti interamente devoluto alla cooperativa sociale "La Zèrla", a sostegno di un progetto condiviso con il Comune di Mirandola, dedicato alla promozione dell’inclusione sociale, della partecipazione attiva e dello sport come strumento educativo e aggregativo.

L’iniziativa si inserisce in una visione chiara e condivisa: fare dello sport non solo uno spazio di eccellenza, ma anche un ponte tra persone, culture e generazioni. Valorizzare la presenza sul nostro territorio di atleti provenienti da tutto il mondo significa dare vita a un’esperienza collettiva, dove il gesto sportivo diventa voce di una comunità aperta, coesa e solidale.

Per ottenere una delle cartoline autografate, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 348 034 4155 (Cooperativa La Zèrla). Lo staff ricontatterà ogni interessato per concordare le modalità di spedizione o il ritiro diretto presso la sede della cooperativa.

