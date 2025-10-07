Ciclismo, le immagini della partenza da Mirandola del Giro dell’Emilia 2025 – FOTOGALLERY

L'edizione 2025 del Giro dell'Emilia, tra le classiche più importanti che si svolgono in Italia nel corso della stagione ciclistica, è partita per la prima volta da Mirandola e, poi, dopo avere attraversato anche vari altri paesi della Bassa modenese, tra cui San Felice, Cavezzo, Medolla e Camposanto, si è conclusa al santuario di San Luca, a Bologna, con la vittoria, per quanto riguarda la gara maschile, ottenuta da parte del messicano Isaac Del Toro e, per quanto riguarda la gara femminile, da Kim Le Court. Di seguito, una fotogallery della partenza da Mirandola (fotografie realizzate da Ezio Cairoli):

