Mirandola, Portovecchio: termine per presentazione offerte al Bando Energia 5.0 posticipato al 17 novembre

MIRANDOLA - Tramite una nota stampa, il Comitato "Salviamo PortoVecchio" rende noto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte al

Bando Energia 5.0 di Difesa Servizi, Società in house del Ministero della Difesa, inizialmente previsto per il prossimo 15 ottobre, è stato posticipato al 17 novembre. Della proroga si apprende dal sito web del Bando: https://www.difesaservizi.it/gara-energia-concessione-sedimi-impianti-produzione-energia-fonti-rinnovabili. Di seguito, la nota stampa del Comitato:

"Per i cittadini del Comitato è una buona notizia in un quadro poco rassicurante. La richiesta del Comitato, presentata alle Autorità competenti lo scorso 15 settembre assieme alle 1735 firme raccolte in tre settimane, è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti in gara: non si vede come si possano coniugare le esigenze di tutela (dal 2016 l’intera area rientra sotto vincolo della Soprintendenza che ne riconosce il valore storico architettonico degli edifici e naturalistico ambientale delle alberature secolari, cui si aggiunga la folta vegetazione dovuta all’abbandono degli ultimi decenni) con la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per un’estensione di 25 ettari.

Ora la speranza è che in questa finestra di tempo inaspettatamente aperta dalla proroga arrivino a maturazione i frutti delle interrogazioni regionale (presentata dal Consigliere Muzzarelli il 19 settembre) e parlamentare (presentata dall’On. Vaccari alla Camera il 25 settembre) in merito al caso di PortoVecchio. Anche la sindaca di Mirandola, con una lettera indirizzata alle medesime Autorità in sostegno dell’istanza promossa dal Comitato, il 26 settembre scorso ha espresso la contrarietà dell’Amministrazione Comunale: «riteniamo non coerente con gli obiettivi di tutela del patrimonio storico e paesaggistico l’inserimento del sito tra quelli destinati a finalità produttive, che rischiano di non risultare compatibili con la salvaguardia del suo valore testimoniale e con le esigenze di conservazione e valorizzazione».

Risulta siano già stati effettuati alcuni sopralluoghi nell'area di Portovecchio da parte di aziende interessate al Bando, in alcuni casi anche notati da cittadini sanmartinesi: è dunque improbabile che il bando vada deserto. Qualora non venga prontamente rimosso dall’elenco dei siti in gara entro la nuova data di scadenza, e il bando abbia dunque regolare corso, il quadro normativo lascia poco margine per la tutela dell’area. Per questo il Comitato chiede ancora una volta che tutti gli attori istituzionali si spendano attivamente per scongiurare la perdita di un bene dal così significativo valore. Ma annuncia che in ogni caso intende battersi strenuamente in difesa di PortoVecchio".