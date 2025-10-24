Modena, dalla cima della Ghirlandina alla scoperta delle torri medievali d’Italia

MODENA - Sabato 25 ottobre, alle 18, la Torre Ghirlandina apre le sue porte per una visita guidata speciale dedicata ai “giganti di pietra” che hanno segnato la storia e il profilo delle città italiane. L’iniziativa, dal titolo “Le torri a confronto. Differenze e similitudini degli edifici più alti d’Italia”, invita i partecipanti a guardare l’Italia dall’alto, mettendo a confronto le più celebri architetture verticali del nostro Paese.

Il ritrovo è fissato per le 17.45 presso la biglietteria della Torre, in via Lanfranco, proprio accanto al Duomo. Da lì, con il passo lento e curioso dell’esploratore, il gruppo salirà i gradini della Ghirlandina accompagnato da una guida esperta che racconterà storie, leggende e curiosità legate alle più imponenti torri medievali italiane.

Dall’altissimo Torrazzo di Cremona, che svetta come un faro sulla Pianura Padana, alla più piccola ma universalmente celebre Torre di Pisa, simbolo di eleganza e fragilità, la visita propone un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta dell’Italia verticale. Immagini e racconti si intrecciano con aneddoti storici e confronti architettonici, offrendo un punto di vista inedito sulle torri che, nel corso dei secoli, hanno ridefinito gli skyline delle città e dato forma all’immaginario collettivo.

La visita metterà in luce anche gli aspetti tecnici, stilistici e funzionali di questi straordinari edifici. Pietre e mattoni diventano così il linguaggio attraverso cui le città medievali hanno espresso orgoglio, fede, potere e bellezza. Un percorso affascinante, adatto a chi ama la storia e l’arte ma anche a chi desidera semplicemente lasciarsi sorprendere da prospettive inconsuete e panorami mozzafiato. La partecipazione è riservata a un massimo di 25 persone e la prenotazione è obbligatoria sul sito www.visitmodena.it.

