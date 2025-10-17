Modena, donna aggredita e picchiata in strada

MODENA - Una donna, una giornalista modenese, è stata aggredita sotto casa nella serata di martedì 14 ottobre senza alcun apparente motivo. Come riporta "Il Resto del Carlino", la donna stava scaricando le borse della spesa dall'auto quando ha visto passare una coppia composta da un uomo probabilmente originario dell'Est Europa e da una donna italiana.

La giovane le ha chiesto l'ora e lei ha risposto, dopodichè la coppia si è allontanata verso una fermata del treno "Gigetto" poco distante. Mentre si allontanavano, l'uomo ha iniziato ad alzare la voce nei confronti della compagna, offendendola: la donna, istintivamente, si è girata nella loro direzione e a quel punto l'uomo le ha prima chiesto "Cos'hai da guardare?" e poi, dopo aver detto "Ora faccio un casino", si è avvicinato alla giornalista, aggredendola: le ha girato il braccio, per poi darle una gomitata in faccia e farle cadere il telefono con cui la donna stava tentando di chiamare le forze dell'ordine.

A quel punto la donna ha iniziato ad urlare e sul posto sono arrivate diverse persone, allarmate dalle sue grida. In particolare un ragazzo e poi una coppia hanno affrontato l'aggressore riuscendo a fermarlo fino all'arrivo dei Carabinieri, che hanno raccolto tutte le testimonianze. La giornalista aggredita ha passato la notte al Pronto soccorso e poi ha sporto denuncia.

