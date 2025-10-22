Modena, Lega e Team Vannacci Mutina: “Continueremo a lavorare fianco a fianco”

MODENA - Nota stampa congiunta di Guglielmo Golinelli, segretario provinciale Lega Modena, e Federica Barozzi, team leader Team Vannacci Mutina:

"La riunione Federale della Lega ha espresso piena e rinnovata fiducia nei confronti del generale Roberto Vannacci, riconoscendone il contributo positivo e l’impegno nel portare idee e valori che parlano al cuore di tanti cittadini. Si tratta di un segnale importante, che rafforza l’unità e la prospettiva di crescita del movimento in una fase di grande vitalità politica. A Modena questa visione trova una conferma concreta. Da diversi mesi la collaborazione tra la Lega e il "Team Vannacci Mutina – Il mondo al contrario", si sviluppa in modo proficuo, fondandosi su un dialogo continuo e su obiettivi comuni: radicare la presenza sul territorio, valorizzare le energie locali e costruire una proposta politica capace di dare risposte reali ai modenesi. Il lavoro condiviso tra militanti, amministratori e simpatizzanti ha generato entusiasmo, nuove adesioni e una ritrovata voglia di partecipazione attiva, segno che il legame con la comunità è forte e vitale.