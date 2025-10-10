Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
10 Ottobre 2025
Home > Ultime notizie > Modena > Modena, l’Istituto di Vigilanza Coopservice cerca guardie giurate

Modena, l’Istituto di Vigilanza Coopservice cerca guardie giurate

|11 Ottobre 2025 | Modena, | Taglio basso

MODENA - Istituto di Vigilanza Coopservice rafforza il proprio organico e organizza un Recruiting Day specifico e in presenza per la sede di Modena. La giornata di selezione, focalizzata su Modena e provincia, si terrà venerdì 17 ottobre, con inizio alle ore 9.30, nella sede della centrale operativa di Istituto di Vigilanza Coopservice, in via David Livingstone 30,  Modena.

L'azienda è alla ricerca di Guardie Particolari Giurate (GPG) per attività di vigilanza, piantonamento, antirapina, antitaccheggio e televigilanza. Verrà data priorità ai candidati già in possesso del Decreto di GPG in corso di validità. Per coloro che non possiedono ancora i titoli necessari, ma che hanno forti ambizioni a lavorare nell'ambito della sicurezza armata, Istituto di Vigilanza Coopservice organizzerà percorsi di formazione mirati all'ottenimento del decreto e alla successiva assunzione, in linea con il proprio piano di sviluppo.

Ai candidati selezionati e non domiciliati a Modena, Istituto di Vigilanza Coopservice offre un supporto concreto per agevolare l'inserimento lavorativo: chi sceglierà di trasferirsi in Emilia-Romagna avrà la possibilità di usufruire gratuitamente di un alloggio. Il Recruiting Day a Modena offre ai candidati l'opportunità di incontrare direttamente il team HR dell'Istituto. Per partecipare è necessario candidarsi online e attendere la convocazione, in cui saranno forniti tutti i dettagli per l'incontro.

L'assunzione di nuove Guardie Giurate rientra nel piano industriale 2024-2026 di IVC, che prevede un totale di 700 nuovi ingressi nell'ambito della sicurezza e vigilanza privata, aggiungendosi ai circa 4.000 dipendenti già in organico.

Immagine di repertorio

