Modena, lunedì 27 ottobre l’iniziativa “Alle origini dell’arcobaleno”
MODENA - Lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 20.45, presso la Sala Paganelli di Palazzo Europa a Modena in Via Emilia Ovest 101, appuntamento con l'iniziativa "Alle origini dell'arcobaleno. Discorsi e azioni di pace a Modena 1945-1969", organizzato dal Centro Ferrari e dalla Fondazione Modena 2007, in collaborazione con l'Istituto Storico di Modena.
Lo storico Mirco Carrattieri presenterà l'omonimo libro pubblicato di recente e dopo la testimonianza di Lanfranco Turci, già Presidente della Regione Emilia-Romagna il quale ha vissuto in prima persona quel periodo, dialogherà con l'ex parlamentare Roberto Della Seta.
Le conclusioni saranno affidate ad Albertina Soliani, Presidente dell'Istituto Alcide Cervi.
Leggi anche: Uomini separati e nonni, al Centro per le famiglie di Modena torna il laboratorio gratuito di incontro
- Calcio, Serie C: ko casalingo per il Carpi, il Gubbio si impone 0-3
- Lunedì 27 ottobre a Modena incontro con l’europarlamentare Annalisa Corrado, imbarcata sulla Global Sumud Flottilla
- Il sindaco di Castelfranco Emilia al progetto di educazione civica sul campo "On the Road"
- Modena, lunedì 27 ottobre l'iniziativa "Alle origini dell'arcobaleno"
- Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
- Oltre 5 milioni di euro all’Emilia-Romagna per il welfare di comunità
- In Emilia-Romagna 431 incendi "di vegetazione" nell'estate 2025, 46 nel modenese
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026