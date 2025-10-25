Uomini separati e nonni, al Centro per le famiglie di Modena torna il laboratorio gratuito di incontro
MODENA - Ti stai separando? Cerchi un aiuto psicologico? Ti manca una casa? Soffrono i nonni per la tua separazione?
Sono alcune domande alle quali, da oltre 15 anni, il laboratorio gratuito di incontro, discussione e auto-aiuto per uomini separati fondato e coordinato dal Dott. Franco Boldrini, con la collaborazione del Prof. Massimo Panari e Gianfranco Molinaro, prova a dare risposte.
Da lunedì 27 ottobre alle 21, il laboratorio inaugura una nuova serie di 5 appuntamenti, a cadenza settimanale (alla data del 27 ottobre, seguiranno quelle del 3 -10 -17 e 24 novembre), al Centro per le Famiglie di via del Gambero 77.
Con il patrocinio del Comune di Modena, CSI e Associazione Genitori Sottratti.
Iniziativa gratuita, su prenotazione.
Leggi anche: Uomini e padri separati, a Modena torna il laboratorio gratuito di auto-aiuto
