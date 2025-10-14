MTV ai saluti dopo quaranta anni, la fine di un’era
(Adnkronos) - L'era in cui tre lettere – M-T-V – definivano la coolness e la cultura giovanile globale si avvia a una definitiva conclusione. Dopo oltre quattro decenni in cui ha ridefinito la pop culture mondiale, MTV si appresta a chiudere silenziosamente alcuni dei suoi canali musicali più iconici in diverse parti del mondo, in quella che per milioni di fan appare come la fine di un'epoca. Paramount Global, la società madre del network, ha confermato l'intenzione di dismettere cinque canali musicali con brand MTV nel Regno Unito e in diverse aree d'Europa entro il 31 dicembre 2025. Le reti interessate includono MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, MTV Live e Club MTV, network che hanno rappresentato l'ultima vestigia della programmazione musicale non-stop del marchio. La ragione di questa trasformazione è strutturale: Internet è diventato la nuova MTV. Con piattaforme come YouTube, TikTok e Spotify che garantiscono accesso istantaneo e on-demand ai contenuti musicali, il pubblico ha smesso di sintonizzarsi sui palinsesti tradizionali. La chiusura di questi spin-off regionali, che per ultimi hanno portato avanti il testimone della programmazione video, è un chiaro "segno dei tempi". La decisione non è solo culturale, ma strettamente finanziaria. Fonti aziendali indicano che la mossa rientra nel piano di riduzione dei costi globali di Paramount Global, mirato a un risparmio aggressivo di 500 milioni di dollari in seguito alla fusione con Skydance Media. Il focus aziendale si sposta sul canale flagship MTV HD (che ormai trasmette prevalentemente reality show) e sul servizio di streaming Paramount+, dove il brand MTV continuerà a esistere attraverso i social media e la piattaforma digitale. Per comprendere la portata culturale di questa chiusura, è cruciale ripercorrere l'eredità di coloro che hanno plasmato l'identità del network. Andrea Pezzi, figura iconica della televisione italiana e uno dei primi VJ italiani a trasmettere da Londra per l'Italia negli anni Novanta, ora imprenditore, saggista e ideatore e fondatore del Festival dell'Umano, ha offerto la sua prospettiva sulla fine di questo modello: "È inevitabile. Passa il tempo e i fenomeni si esauriscono, ma la verità è che MTV non ha saputo – o forse non doveva e non poteva – aggiornarsi per diventare qualcosa di diverso da sé stessa. Questo accade spesso quando un fenomeno è profondamente radicato nel suo tempo, quasi simbolico di un’epoca: è difficile che sappia trasformarsi seguendo i tempi." "Io credo che la fine simbolica di MTV sia stata l’undici settembre. Con l'arrivo dei primi filmati sulle Torri Gemelle – pur essendo girati da telecamere amatoriali ma con dignità televisiva – ho capito che, tra l'arrivo del Grande Fratello e l'arrivo dello user generated content, MTV doveva cambiare strada radicalmente, altrimenti era persa. MTV rappresentava un’intera generazione. Era la finestra sulla globalizzazione che stavamo vivendo negli anni Novanta, la cui chiusura coincide ora con la chiusura della globalizzazione stessa, un fatto che trovo tristemente attuale. Era un periodo pazzesco perché c’era l'esplosione di una normalità che non aveva bisogno di essere codificata con nomi o simboli; era semplicemente normale." L'algoritmo come gabbia anti-creativa e il rischio della decadenza "Il problema dell'algoritmo, oggi," continua Andrea Pezzi, "è quello di presentare un sistema che replica le tue idee e i tuoi stereotipi. Non c'è più nulla che ti sorprenda o ti spinga a pensare in modo 'fuori dagli schemi' (out of the box). Il processo creativo è un gioco di spaesamento che aiuta a considerare la vita in altri termini. Questo è un processo anti-algoritmico, ed è ciò che oggi succede sempre meno, contribuendo alla decadenza culturale che stiamo vivendo." Questa omologazione e la conseguente decadenza culturale, accelerate dalla logica algoritmica, ci spingono a interrogarci sui confini ultimi dell'essere umano. Tali dilemmi si fanno acuti di fronte alle macchine moderne: è proprio nella sfera della sopravvivenza e della coscienza che si gioca la vera differenza tra l'uomo e l'Intelligenza Artificiale. "L'istinto di sopravvivenza delle IA che cercano di replicarsi, credo sia dettato da una psicologia robotica che è tipica del genere umano: la paura della morte e la tensione verso l'immortalità, che però è un dato esistenzialmente non umano", aggiunge Andrea Pezzi. "L'uomo, invece, considera la morte come parte fondante del senso della vita, una caratteristica profondamente umana che non appartiene all'algoritmo. Il concetto più impressionante è che ci stiamo avvicinando alla fase in cui l'Intelligenza Artificiale sarà dotata di consapevolezza e volontà specifica. Per la prima volta, uno strumento inventato dall'uomo, da oggetto, sta per diventare soggetto della storia. Quando succederà," conclude il fondatore del Festival dell'Umano , "sarà una rivoluzione paragonabile all'invenzione della ruota, perché è la prima volta che un nostro strumento dialoga con noi con una specifica volontà, mettendoci in una condizione di dialettica con l'oggetto da noi inventato." [email protected] (Web Info)
- Welfare aziendale e caregiver familiari, incontro promosso dall’Unione delle Terre d’Argine
- Modena, la Bonissima ad Aldina Tufacchi per festeggiare i 100 anni
- Cavezzo, individuate le cause del guasto all'illuminazione pubblica in via Secchia: a novembre i lavori
- Cavezzo, operativa la nuova sede della Polizia Locale all'interno del Palazzo comunale
- Ospedale di Baggiovara, sostituzione quasi completa dello sterno su paziente con carcinoma
- Vendemmia 2025, l'area dei Lambruschi perde il 17,2% di produzione
- Finale Emilia, nove rapine ai danni di minorenni fuori da scuola o sugli autobus: arrestato 20enne
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
La buona notizia
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
Curiosità
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.