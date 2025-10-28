MODENA - Tramite una nota stampa, Sinistra Italiana Modena annuncia la nascita della Federazione Provinciale di Sinistra Italiana Modena:

"Da oggi la democrazia modenese e il campo progressista si arricchiscono di una nuova e importante presenza politica: nasce la Federazione Provinciale di Sinistra Italiana Modena. Un passaggio che rafforza il progetto di Alleanza Verdi e Sinistra e contribuisce ad ampliare e radicare nel territorio una visione eco-socialista, capace di coniugare giustizia ambientale e climatica con giustizia sociale, e di riconoscere l’intersezionalità delle lotte per i diritti civili, sociali e del lavoro. Il congresso costitutivo si è svolto presso la Polisportiva Cognentese di Modena, alla presenza di quasi cento compagne e compagni e di numerosi ospiti provenienti dal mondo politico, sociale e sindacale: ANPI, Partito Democratico, Europa Verde, PRC, ARCI, UDI, UDU e CGIL. Un momento di confronto e partecipazione che ha segnato un passo importante nella costruzione di un soggetto politico radicato, aperto e determinato ad affrontare le sfide del presente.

Il congresso ha approvato all’unanimità un ampio documento politico che affronta i nodi fondamentali del territorio modenese: dalla crisi climatica e ambientale alle politiche sanitarie e sociali, dal diritto allo studio e ai servizi pubblici fino alle condizioni del lavoro e delle giovani generazioni. Un documento che vuole connettere i grandi temi globali alla concretezza dei bisogni locali, mettendo al centro le persone e i diritti. Sinistra Italiana Modena arriva a questo appuntamento dopo una fase di forte crescita, che in pochi mesi ha visto triplicare il numero degli iscritti. Una crescita che ha reso necessario strutturare la presenza territoriale con una forma organizzativa stabile e democratica. L’assemblea congressuale ha eletto Giorgio Bolognesi come Coordinatore Provinciale, che sarà affiancato da una segreteria rappresentativa dei diversi territori e realtà politiche della provincia: Luca Gibellini (Maranello), Maria Teresa Rubbiani (Modena), Corrado Gallo (Carpi), Milena Greco (Modena), Alessandro Di Bona (Nonantola), Michele Stortini (Modena), Barbara Longobardi (Modena), Cristina Contri (Modena), Isabella Colombo (Marano sul Panaro). La nascita della Federazione modenese di Sinistra Italiana segna un passo avanti verso una forza politica capace di unire radicalità e responsabilità, ecologia e giustizia sociale, visione e concretezza. Un tassello importante per costruire, insieme alle forze alleate di Europa Verde e a tutto il campo progressista, una sinistra moderna, popolare e partecipata, capace di rappresentare i bisogni reali delle persone e di proporre un modello di società più giusto, sostenibile e solidale".