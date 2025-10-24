“Ottobre Ravarinese”, i lavori dei ragazzi delle scuole diventano una mostra temporanea

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

RAVARINO - Disegni, dipinti, manufatti e origami: bambini ragazzi, studenti di tutte le scuole di Ravarino, dalla materna alla secondaria di primo grado, hanno così declinato con arte, tecnica e fantasia il tema della pera dell’Emilia-Romagna IGP, celebrata dalla seconda edizione dell’Ottobre Ravarinese.

I laboratori si sono svolti col supporto dei docenti e in collaborazione con aziende agroindustriali locali coinvolgendo oltre cento ragazzi di ogni età. I lavori realizzati costituiscono ora una mostra temporanea: allestita nello spazio espositivo più grande al piano terra del Polo Culturale "Sibilla Aleramo", sarà visitabile fino al 31 ottobre, negli orari di apertura della biblioteca comunale.

Di seguito, un video e alcune foto della mostra:

