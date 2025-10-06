Ottobre Ravarinese, grande interesse per la prima settimana, e si va avanti fino a fine mese
Ottobre Ravarinese: si conclude con successo la prima settimana. Gli eventi proseguono fino al 31.
Si è conclusa con la biciclettata “Tra i pereti e non solo” la prima settimana dell’Ottobre Ravarinese dedicato alla Pera dell’Emilia-Romagna IGP. Il percorso, inserto anche nel circuito Monaseri aperti della Regione, ha consentito di riscoprire alcune evidenze storiche e architettoniche del territorio, tra cui la Chiesa di San Giovanni Battista, l’Oratorio della Conventa e il Santuario di Stuffione.
La giornata di sabato è stata caratterizzata dall’inaugurazione della mostra personale di Paolo Golinelli e del concorso pittorico la Pera d’Oro di Ravarino. Il pomeriggio e la serata sono stati animato da due eventi per i bambini, a cura di Ravanerd: la caccia agli Gnomi mangiapere a cui è seguito un divertente e partecipatissimo spettacolo teatrale. L’Ottobre Ravarinese si è aperto mercoledì sera, con la partecipazione dell’Assessore regionale Alessio Mammi, con una conferenza dedicata all’agricoltura e, in particolare, alla pericoltura. I prossimi appuntamenti sono l’11 ottobre, con “PerEducare al rispetto dell’Ambiente”, giornata di pulizia di fossi e aree verdi organizzata dal Gruppo Volontari di Esucazione Ambientale, e domenica 12, con il convegno “Nel nome della Pera” e il Per&marronfest organizzato da Proloco.
Innumerevoli le ricette eno-gastronomiche a base di pera che bar, forni, pizzerie e ristoranti propongono per tutto il mese.
