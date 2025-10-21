Pallavolo, Modena Volley ko al tie-break contro Milano dopo essere stata avanti 0-2

Modena Volley avanti 0-2 a Milano nella prima giornata di SuperLega, ma i gialloblù vengono rimontati e perdono 3-2 al tie-break.

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Milano risponde con Barbanti al palleggio, Reggers opposto, Recine-Otsuka martelli, Masulovic-Caneschi centrali con Catania libero.

Avvio positivo dei gialloblù, due ace consecutivi di Buchegger e 8-11 dopo i primi scambi. Modena continua a spingere, primo tempo vincente di Porro e 12-18. Milano prova a reagire, Reggers a segno per il 17-21 e timeout Giuliani. Nel finale di parziale si gioca punto a punto ed è Modena a chiudere con l’attacco di Davyskiba, 23-25 e 0-1. Modena inizia forte anche ad inizio secondo set, Sanguinetti protagonista e 3-8 con timeout Piazza. La squadra di Giuliani non molla di un centimetro, pipe di Massari e 11-17. Il parziale, senza storia e nettamente a favore dei gialloblù, si conclude sul 17-25 con l’errore in battuta di Otsuka: 0-2. Milano comincia meglio nel terzo set, ace di Recine per il 5-2 e timeout Giuliani. Modena ritrova la parità con il muro di Ikhbayri su Reggers e 17-17 con timeout Piazza. Le due formazioni lottano fino alla fine, l’ace di uno scatenato Reggers regala il 25-22 a Milano: 1-2 e match riaperto. Milano ci crede e inizia con il piede giusto anche nel quarto set, Recine sfonda il muro gialloblù per il 10-8 e timeout Giuliani. Si viaggia sul filo dell’equilibrio, Buchegger non sbaglia: 14-14 e timeout Piazza. Modena passa avanti con il muro di Tizi-Oualou su Reggers, 19-21. Si gioca punto a punto in un finale emozionante sotto ogni aspetto: muro di Masulovic su Davyskiba, 37-35 per Milano dopo un parziale durato ben 47 minuti e 2-2. Nel tie-break, Milano completa la rimonta vincendo set (15-11) e match (3-2). Modena tornerà in campo domenica 26 ottobre (ore 19) al PalaPanini contro Monza.

Allianz Milano – Valsa Group Modena 3-2 (23-25, 17-25, 25-22, 37-35, 15-11) Allianz Milano: Barbanti 3, Reggers 28, Recine 16, Otsuka 11, Masulovic 9, Caneschi 7, Catania (L), Staforini 1, Lindqvist, Di Martino. N.E.: Ichino, Kreling, Benacchio (L). All. Piazza. Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Buchegger 17, Davyskiba 26, Porro 21, Sanguinetti 13, Mati 8, Perry (L), Massari 1, Giraudo, Ikhbayri 7. N.E.: Bento, Tauletta, Anzani, Federici (L). All. Giuliani. ARBITRI: Goitre, Brunelli. NOTE – durata set: 28’, 29’, 31’, 47’, 18’; tot: 153’.













