Presidio di Forza Italia davanti all’ospedale di Mirandola per denunciare la mancata riapertura di svariati posti letto

MIRANDOLA - Nella mattinata di venerdì 3 ottobre, Forza Italia ha organizzato un presidio davanti all'ospedale di Mirandola per denunciare la mancata riapertura di svariati posti letto.

"I tagli erano stati inizialmente "giustificati" come una misura temporanea legata allo smaltimento delle ferie estive del personale. Siamo però in autunno e quella riduzione si presenta sempre più come un ridimensionamento strutturale, privo di date certe per il ripristino dei servizi - dichiarano ina una nota i consiglieri di Forza Italia di Mirandola e Unione Area Nord".

"Oggi la Chirurgia generale accorpata all'ortopedia è scesa da 26 a 20 letti, i letti di Ginecologia non esistono più dalla chiusura del punto nascita e le pazienti più complesse finiscono nell'area omogenea. La Pediatria sarà trasformata in un servizio ambulatoriale, passando da h24 a h12. Si salvano solo la Pneumologia che mantiene 14 letti operativi e la Medicina interna 26. Restano fermi da giugno i 18 letti di Medicina post-acuti, per i quali si ipotizza una riapertura a breve, ma che rappresenterebbero comunque solo una piccola parte rispetto al fabbisogno. La Terapia semintensiva polispecialistica è da anni che viene sistematicamente rinviata, mentre l’area di medicina d'urgenza è arredata, ma chiusa a chiave. Medicina riabilitativa e Post acuzie sono state accorpate, senza chiarimenti sulla riduzione dei letti. La Day Surgery resta attiva ma, trattandosi di ricoveri limitati a una sola giornata, non è ragionevole conteggiarli nei posti letto - proseguono gli azzurri -".

"Il dato complessivo è chiaro: a fronte di una disponibilità teorica molto più ampia, oggi l’Ospedale di Mirandola può contare su circa 78-82 posti letto effettivi. La comunità si trova quindi a fare i conti con un’offerta sanitaria ridotta - sottolineano i consiglieri di Forza Italia -.

Le motivazioni addotte sui presunti cali di domanda come a Baggiovara non tengono in questo territorio. È evidente che i tagli siano stati disposti dalla Regione per motivi meramente economici, congelando i servizi anziché affrontare le inefficienze strutturali. Una scelta che si allontana dai principi di buona amministrazione e di sanità pubblica".

Forza Italia, infine, ribadisce la necessità di garantire chiarezza e trasparenza sui numeri reali, chiede il ripristino dei reparti 'chiusi per ferie' e vigilerà affinché venga rispettato il rapporto tra infermieri e pazienti, fissato in uno a otto, senza forzature che ridurrebbero la qualità delle cure e renderebbe ancora più difficile il lavoro dei professionisti.

