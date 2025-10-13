Ricostruzione post alluvione, torna agibile la Strada provinciale 47 danneggiata da due frane nel 2023
BOLOGNA - Riapre completamente al traffico la Strada provinciale 47 all’altezza di Predappio Alta, una delle frazioni più importanti di Predappio, in provincia di Forlì-Cesena. Si è, infatti, conclusa in questi giorni, all’ingresso dell’abitato, una prima parte di interventi strutturali di ripristino e consolidamento dopo i danni provocati dall’alluvione di maggio 2023.
A causa del maltempo, infatti, si erano sviluppati due movimenti franosi - in un’area compresa fra la provinciale, il fosso di Predappio e il cimitero - che avevano colpito una porzione dell’ammasso roccioso causando una colata di fango e il cedimento di una gabbionata stradale, con il conseguente coinvolgimento di una corsia della provinciale.
Attualmente, nella seconda area franata, a monte del fosso nei pressi dell’ex canile, sono, invece, ancora in corso i lavori di regimazione delle acque e di consolidamento.
Tutte le opere sono state finanziate nell’ambito dell’ordinanza 8/2023 del commissario straordinario alla ricostruzione, per un importo complessivo di circa 600mila euro.
Gli interventi realizzati
Nella prima area, adiacente al cimitero, in sostituzione della gabbionata danneggiata dal dissesto è stata realizzata una paratia di pali con tiranti alla sommità della frana, un cordolo in cemento armato e una barriera stradale metallica che hanno permesso il ripristino della viabilità, precedentemente regolata a senso unico alternato.
Per ridurre l’infiltrazione d’acqua nel corpo della frana, sono state costruite trincee drenanti riempite con ghiaia e poi ricoperte con il terreno. Infine, al piede del dissesto, è stato realizzato un muro di sostegno in cemento armato rivestito in mattoni e il relativo drenaggio.
Gli interventi e la direzione dei lavori sono a cura dell’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con il Comune di Predappio.
Leggi anche: L’alluvione di maggio 2023 diventa un podcast con lo scrittore romagnolo Cristiano Cavina
- Ricostruzione post alluvione, torna agibile la Strada provinciale 47 danneggiata da due frane nel 2023
- Modena, dal 15 al 21 ottobre circolazione sospesa in via Rua Muro
- "C’era una volta in Bhutan", a Carpi quarto appuntamento della rassegna "Pomeriggio al cinema"
- Giovedì 16 ottobre a Bondeno l'iniziativa "Le voci dei volontari e dei poeti per la Pace a Gaza"
- Dalla Regione fondi ai comuni di Cervia e Formigine per migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana
- A Modena e Reggio Emilia il convegno internazionale "Polimnia: l’Opera per tutti!"
- Polizia Locale del Frignano, i sindacati: "Preservare qualità del servizio e garanzie per il futuro dei lavoratori"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE