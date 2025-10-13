Ricostruzione post alluvione, torna agibile la Strada provinciale 47 danneggiata da due frane nel 2023

BOLOGNA - Riapre completamente al traffico la Strada provinciale 47 all’altezza di Predappio Alta, una delle frazioni più importanti di Predappio, in provincia di Forlì-Cesena. Si è, infatti, conclusa in questi giorni, all’ingresso dell’abitato, una prima parte di interventi strutturali di ripristino e consolidamento dopo i danni provocati dall’alluvione di maggio 2023.

A causa del maltempo, infatti, si erano sviluppati due movimenti franosi - in un’area compresa fra la provinciale, il fosso di Predappio e il cimitero - che avevano colpito una porzione dell’ammasso roccioso causando una colata di fango e il cedimento di una gabbionata stradale, con il conseguente coinvolgimento di una corsia della provinciale.

Attualmente, nella seconda area franata, a monte del fosso nei pressi dell’ex canile, sono, invece, ancora in corso i lavori di regimazione delle acque e di consolidamento.

Tutte le opere sono state finanziate nell’ambito dell’ordinanza 8/2023 del commissario straordinario alla ricostruzione, per un importo complessivo di circa 600mila euro.

Gli interventi realizzati

Nella prima area, adiacente al cimitero, in sostituzione della gabbionata danneggiata dal dissesto è stata realizzata una paratia di pali con tiranti alla sommità della frana, un cordolo in cemento armato e una barriera stradale metallica che hanno permesso il ripristino della viabilità, precedentemente regolata a senso unico alternato.

Per ridurre l’infiltrazione d’acqua nel corpo della frana, sono state costruite trincee drenanti riempite con ghiaia e poi ricoperte con il terreno. Infine, al piede del dissesto, è stato realizzato un muro di sostegno in cemento armato rivestito in mattoni e il relativo drenaggio.

Gli interventi e la direzione dei lavori sono a cura dell’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con il Comune di Predappio.

