Sant’Agostino, nei weekend di novembre torna la “Sagra del tartufo”

SANT'AGOSTINO - L’autunno ha tanti profumi, ma nessuno sa essere intenso e inconfondibile come quello del tartufo bianco. E allora quale occasione migliore per un fuoriporta goloso se non la Sagra del Tuber Magnatum Pico di Sant’Agostino? Per tre weekend consecutivi – 7-8-9, 14-15-16 e 21-22-23 novembre 2025 – il borgo ferrarese accoglierà i visitatori nel Ristorante del Ricreatorio Don Isidoro Ghedini (via Corso Roma 1), con circa 150 posti tutti al coperto.

Il programma è semplice: venerdì e sabato a cena dalle 19.00, e la domenica a pranzo dalle 12.00 (domenica sera il ristorante riposa, ma voi no: approfittatene per scoprire i dintorni e digerire il pranzo). In tavola un menù alla carta che celebra il tartufo in ogni declinazione, accompagnato da una ricca carta dei vini.

Niente asporto: il tartufo va vissuto sul posto, tra un brindisi e una chiacchiera. La sagra è accessibile a tutti, anche a persone con disabilità, e dispone di aree parcheggio per auto e camper (via Caduti di Nassiriya e viale Europa).

Tre fine settimana per vivere l’autunno con gusto, tra tradizione, convivialità e il re indiscusso della stagione: il tartufo bianco.

