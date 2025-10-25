Sfratto “violento” a Bologna, il sindaco Lepore: “Il Governo non vuole affrontare l’emergenza abitativa”

BOLOGNA - "Non possiamo scaricare né sulle famiglie i problemi dell'emergenza, né sull'unico soggetto che sta facendo qualcosa, cioè il Comune di Bologna. Manca a livello nazionale la volontà di affrontare l'emergenza abitativa. Non ci sono risorse nella legge di bilancio. L'unica cosa che ha fatto il governo è cambiare il decreto sicurezza per rendere ancora più violenti gli sfratti. E questo è inaccettabile, abbiamo bisogno di un fondo nazionale per la casa".

A dirlo ad Ansa Emilia Romagna il sindaco Matteo Lepore, rispondendo sull'occupazione di una palazzina a Bologna, che ha fatto seguito agli sfratti di giovedì 23 ottobre.

"A Bologna, ha continuano il primo cittadino - abbiamo soluzioni che sono state offerte dagli assistenti sociali ad alcune di queste famiglie, quelle che sono state oggetto degli ultimi due sfratti. Sono stati fatti diversi incontri. Stiamo investendo molto su questo fronte, abbiamo 30 appartamenti di Acer in via di ristrutturazione per allargare di altri 30 alloggi le strutture di transizione abitativa".

Lepore ha anche invitato il sindacato di base che assiste le persone sotto sfratto a "non strumentalizzare famiglie e bambini".

Leggi anche: Polemica sullo sfratto violento a Bologna, Rifondazione Comunista: episodio racconta una regione in crisi abitativa;