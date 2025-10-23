Sicurezza a Carpi, Depietri (Pd): “Bene aumento educativa di strada, ora Governo faccia la sua parte”
CARPI - “Il sindaco e la Giunta hanno aumentato il servizio di educativa di strada, ampliando l’orario e i luoghi di intervento: un’azione che promuoviamo e sosteniamo, perché è evidente che sia necessario attivarsi per intercettare i giovani anche nella fascia serale”.
Così la segretaria del Partito Democratico di Carpi, Daniela Depietri, interviene sul tema sicurezza, ricordando che un approccio serio ed efficace dev’essere per forza di cose multifattoriale. Prosegue:
“Il tema è complesso e non si può affrontarlo soltanto dal punto di vista repressivo, e questo perché, se non c’è prevenzione, se non si fa di tutto per evitare sacche di marginalità, la repressione, da sola, non basta. Al massimo serve a spostare i problemi in un'altra zona. Invece alla città serve andare a fondo al disagio, anche giovanile, e trovare gli strumenti per risolverlo: l’Amministrazione sta facendo quando in suo potere, in accoglimento di quanto, come maggioranza, abbiamo chiesto in una mozione, e anzi chiediamo di elevare ulteriormente gli sforzi, rivolgendo il servizio anche a fasce di persone di un’età maggiore, perché l’attenzione dev’essere davvero massima; dall’altro lato, però, così come stiamo facendo da anni, non smettiamo di chiedere al Governo, con tutta la nostra voce, purtroppo finora rimasta inascoltata, di fare il proprio dovere, occupandosi dell’ordine pubblico, come suo compito, e decidendosi una buona volta a stanziare più agenti sul territorio".
Conclude Depietri: “Inutile, e anzi pericoloso, immaginarsi ronde di cittadini, perché ci sono professionisti esperti deputati a questo. Professionisti che come Pd non smettiamo di ringraziare ogni giorno, per il loro grande impegno, impegno tanto più meritorio in quanto, come hanno sottolineato recentemente anche i sindacati di Polizia, gli agenti sul territorio sono troppo pochi. Ma a chi spetta di destinarne un numero maggiore? Al Ministero dell’Interno. Lo stesso che è espressione di quei partiti che, mentre a Roma non fanno nulla per Carpi, a Carpi si immaginano ronde per sopperire alle mancate azioni di Roma. Basta scuse, basta fumo negli occhi: al tanto sbandierato Governo della sicurezza chiediamo una sola cosa, che ci fornisca gli strumenti per essere e sentirci più sicuri”.
