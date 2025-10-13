Supertecnici prodotti tipici del territorio, aperte le iscrizioni al corso Ial

Sono aperte le iscrizioni al corso per diventare tecnico esperto nella promozione dei prodotti tipici (Dop e Igp) dell’Emilia-Romagna. I posti disponibili sono quindici; possono partecipare tutte le persone con più di 18 anni. Il corso, completamente gratuito in quanto finanziato dai fondi europei erogati dalla Regione, è organizzato dalla Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni (gestita da Ial Emilia-Romagna) in collaborazione con l'Istituto di istruzione superiore L. Spallanzani di Castelfranco, sede dell’attività formativa. Le lezioni si svolgeranno da novembre 2025 a luglio 2026, per complessive 800 ore: 440 in aula e laboratorio, 300 in stage e 60 di project work.

«Il tecnico per la promozione enogastronomica del territorio in ottica innovativa e sostenibile è molto richiesto nelle aziende agroalimentari, ristorative e turistico-ricettive, associazioni culturali e di categoria, consorzi tutela prodotti tipici, agenzie di marketing ed eventi – spiega la direttrice della Scuola Alberghiera di Serramazzoni, Giovanna Cammelli – Nel nostro corso insegniamo merceologia alimentare e principi nutrizionali, evoluzione del gusto e tendenze enogastronomiche, degustazione cibi e bevande, come valorizzare le eccellenze locali attraverso eventi, visite guidate e tour, come usare i social media e l’intelligenza artificiale per comunicare l’enogastronomia del territorio».

Sono partner del corso l’Università di Modena e Reggio Emilia, IIS L. Spallanzani, Antica Corte Pallavicina, consorzi Modena a Tavola e Piacere Modena, Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Olitalia, Osteria Francescana di Massimo Bottura, Slow Food Emilia-Romagna, Toschi Vignola, Villani e Unioncamere Emilia-Romagna.

