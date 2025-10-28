Torna “Spritz Revolution”, l’aperitivo del cambiamento: appuntamento mercoledì 29 ottobre

MODENA - Torna anche quest’anno Spritz Revolution, l'aperitivo del cambiamento. L’appuntamento, ormai alla sua terza edizione, è promosso dal sindacato terziario-commercio Filcams Cgil Modena per un confronto pubblico in cui Boomer, Gen X, Millenial, Gen Z dialogheranno su temi come il lavoro di oggi e di domani, le sfide generazionali, i diritti, le tutele e le nuove forme di partecipazione. Quest'anno l’appuntamento è un po' diverso dal solito: un World Cafè intergenerazionale. Un'occasione per ascoltare, confrontarsi e immaginare insieme il futuro del mondo del lavoro e della società tra generazioni diverse. Appuntamento mercoledì 29 ottobre dalle ore 19 alle ore 21.30 presso Bar Mosaico (viale Vittorio Veneto, 5 - Palazzo dei Musei, Modena).

Il confronto libero è costruito intorno ai 3 tavoli tematici del World Cafè (Partecipazione, Benessere, Intersezionalità) dove ogni voce conta e ogni esperienza arricchisce la collettività. Parteciperanno studenti, lavoratori, pensionati, sportivi, volontari e rappresentanti del mondo associazionistico. Al termine dei confronti seguirà un momento di restituzione/sintesi che sarà utile per la realizzazione della serata conclusiva di fine novembre, presso il circolo giovanile Città Futura in Polisportiva Villa d'Oro, Modena. Prima, durante e dopo si conferma l'aperitivo con la formula UP TO U (offerta libera). L' iniziativa è realizzata con la collaborazione di Rete Studenti Medi Modena, Udu MoRe, Giovani Democratici Modena, Arci Modena e vedrà anche a partecipazione anche di Cgil Modena, Spi Cgil Modena, Uisp Modena, Anpi Modena.

