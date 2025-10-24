Ucman, digitalizzazione dei servizi attraverso i fondi del PNRR
Nota stampa da parte dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord:
"Un’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord sempre più digitalizzata: è questo il risultato raggiunto negli otto comuni che la compongono, grazie alla volontà della giunta dell’Unione e al lavoro del SIA, Servizi Informativi Associati, il settore che si occupa della gestione unificata dei servizi informatici e telematici. Questo connubio tra le direttive dei sindaci assessori e l’attività del SIA, ha permesso a UCMAN di ottenere oltre 3 milioni di euro di risorse da bandi PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del Progetto NextGerationEU e di vedersene liquidati già l’80 per cento (2,4 milioni). Le risorse ottenute sono e saranno utilizzate per realizzare progetti digitali finanziati dal PNRR: si passa dalla migrazione in cloud delle base dati e delle applicazioni, alla digitalizzazione delle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive e dell’Edilizia, passando attraverso il miglioramento dell’esperienza d’uso dei siti e dei servizi digitali per il cittadino.La digitalizzazione dell’Unione e dei suoi Comuni è quindi un processo che, pur essendo già ben avviato, ha ancora diverse tappe da affrontare che richiedono ulteriori attività. Tra le più importanti l’app IO che rappresenta per i cittadini, la chiave d’accesso al mondo digitale della PA. Si tratta di una applicazione semplice e intuitiva, disponibile direttamente sugli smartphone, che istituisce un unico punto di accesso per tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione. Tanto per fare qualche esempio: l’Unione potrà inviare messaggi per gli avvisi di pagamento, offrendo la possibilità di tenere sotto controllo e pagare con pagoPA in totale sicurezza i servizi scolastici e le rette direttamente dalla app. Sempre sull’app IO, altre pubbliche amministrazioni possono avvisare della scadenza del bollo auto, pubblicare i punti della patente e l’utente può caricare i propri documenti come la tessera sanitaria e la patente di guida. Per i cittadini che hanno bisogno di assistenza all’utilizzo dello smartphone e del computer, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord mette a disposizione dei punti di facilitazione digitale nei comuni di:
- Camposanto (Via Baracca, 11 - lunedì ore 8.30 -12.30, venerdì ore 8.30-11.30, giovedì pomeriggio 15.00-18.00),
- Cavezzo (Piazza Martiri delle libertà presso lo sportello sociale - mercoledì ore 9:00-13:00)
- Concordia (Piazza 29 maggio 2 - martedì ore 8.30-13.30),
- Finale Emilia (Biblioteca Pederiali, Viale Rinascita, 6 - martedì ore 9.00-12.00; mercoledì ore 9.00-11.00; sabato ore 9.00-13.00),
- Medolla (Via Repubblica, 1 presso lo sportello sociale - martedì ore 9:00-13:00),
- Mirandola (Via Giolitti, 22 - giovedì ore 8:00-13:00),
- San Felice (Piazza Italia, 100 - lunedì 15:00-18:00; mercoledì 9:00-11:00; giovedì 15:00-18:00)
- San Prospero (mercoledì dalle ore 8.30 alle 13.30; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30)dove viene fornita assistenza personalizzata e formazione gratuita per imparare a usare le nuove tecnologie, come, ad esempio, proprio per scaricare e iniziare a utilizzare l’app IO o attivare lo SPID.Per prenotazioni e informazioni: tel. 053580925 oppure recarsi direttamente ai punti di facilitazione, nelle giornate e orari di apertura oppure rivolgersi agli sportelli sociali di tutti i Comuni Ucman, accedere direttamente al sito di prenotazione Affluences oppure inviare una mail a digitalefacile@unioneareanord.
mo.it o chiamando il Call Center Regionale 800 141 147".
