Ucman, digitalizzazione dei servizi attraverso i fondi del PNRR

Nota stampa da parte dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord:

"Un’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord sempre più digitalizzata: è questo il risultato raggiunto negli otto comuni che la compongono, grazie alla volontà della giunta dell’Unione e al lavoro del SIA, Servizi Informativi Associati, il settore che si occupa della gestione unificata dei servizi informatici e telematici. Questo connubio tra le direttive dei sindaci assessori e l’attività del SIA, ha permesso a UCMAN di ottenere oltre 3 milioni di euro di risorse da bandi PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del Progetto NextGerationEU e di vedersene liquidati già l’80 per cento (2,4 milioni). Le risorse ottenute sono e saranno utilizzate per realizzare progetti digitali finanziati dal PNRR: si passa dalla migrazione in cloud delle base dati e delle applicazioni, alla digitalizzazione delle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive e dell’Edilizia, passando attraverso il miglioramento dell’esperienza d’uso dei siti e dei servizi digitali per il cittadino.

La digitalizzazione dell’Unione e dei suoi Comuni è quindi un processo che, pur essendo già ben avviato, ha ancora diverse tappe da affrontare che richiedono ulteriori attività. Tra le più importanti l’app IO che rappresenta per i cittadini, la chiave d’accesso al mondo digitale della PA. Si tratta di una applicazione semplice e intuitiva, disponibile direttamente sugli smartphone, che istituisce un unico punto di accesso per tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione. Tanto per fare qualche esempio: l’Unione potrà inviare messaggi per gli avvisi di pagamento, offrendo la possibilità di tenere sotto controllo e pagare con pagoPA in totale sicurezza i servizi scolastici e le rette direttamente dalla app. Sempre sull’app IO, altre pubbliche amministrazioni possono avvisare della scadenza del bollo auto, pubblicare i punti della patente e l’utente può caricare i propri documenti come la tessera sanitaria e la patente di guida. Per i cittadini che hanno bisogno di assistenza all’utilizzo dello smartphone e del computer, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord mette a disposizione dei punti di facilitazione digitale nei comuni di: