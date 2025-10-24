Unimore festeggia i primi 300 anni di Farmacia
MODENA - L’Area Farmacia del Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore, in occasione degli 850 anni di storia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, organizza un secondo incontro per raccontare i primi trecento anni della presenza nella città geminiana della allora Facoltà di Farmacia. “Voci di Farmacia”, è il secondo appuntamento proposto dall’area Farmacia del Dipartimento di Scienze della Vita che ha desiderato rivolgersi alla cittadinanza con un ciclo di incontri informativi e divulgativi. L’appuntamento concluderà i festeggiamenti dei primi 300 anni di Farmacia. L’evento, che si terrà lunedì 27 ottobre alle ore 20.30 nell’Aula Magna del Complesso San Geminiano (via San Geminiano, 3) a Modena, sarà inaugurato con un brindisi di benvenuto ai cittadini e sarà l’occasione, per una delle Facoltà più longeve in città, di fare un excursus tra il passato, il presente ed il futuro dell’area Farmacia e far conoscere in modo semplice le attività di ricerca, didattica e di innovazione che la legano profondamente al territorio. La serata, che vedrà la presenza di docenti e ricercatori, sarà articolata in brevi interventi che ripercorreranno:
· la storia della Facoltà a Modena e Reggio Emilia, dalle origini fino alle trasformazioni più recenti;
· le ricerche e i progetti in corso, con ricadute concrete sulla salute, il benessere e la qualità della vita;
· le sfide future per le figure del Farmacista e del Farmacista industriale (CTF) tra sostenibilità, innovazione farmaceutica e medicina personalizzata.
“Voci di Farmacia vuole essere una serata di incontro per celebrare il nostro Ateneo e le Scienze del farmaco, che si sono sviluppate negli anni nel nostro territorio – commenta la prof.ssa Maria Angela Vandelli, professoressa di Normativa farmaceutica, vicepresidente dell’Ordine dei farmacisti di Modena e relatrice della serata - La Facoltà di Farmacia e i corsi di studio in Area farmaco hanno, da sempre, formato professionisti che si spendono a 360 gradi per garantire la salute dei cittadini. Sarà un’occasione per avvicinare il mondo universitario alla comunità, rafforzando il dialogo tra scienza e società, e per celebrare un traguardo importante nella storia di Unimore e della città di Modena”.
