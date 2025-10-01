Unione Terre d’Argine, FdI: “Stabilizzare i lavoratori assunti per la gestione post sisma”

La richiesta arriva, con un’interrogazione rivolta alla Giunta regionale, da Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.

Ai i due consiglieri, infatti, “risulta che l’Unione Terre d’Argine, al contrario di altri enti pubblici nella stessa condizione, non abbia stabilizzato quattro lavoratori che erano stati assunti per la gestione post terremoto”. Proseguono: “Nonostante questi dipendenti abbiano maturato pluriennale esperienza e superato selezioni pubbliche”. I due politici rilevano anche, sullo stesso tema, che “la Regione Emilia-Romagna ha avviato un percorso di stabilizzazione, anche attraverso la proroga e il subentro nei contratti da parte degli enti utilizzatori, al fine di non disperdere le professionalità acquisite e di garantire continuità amministrativa”.