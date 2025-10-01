“Venti di Pace”, dal 3 al 5 ottobre torna la Festa dell’unità a San Marino di Carpi

CARPI - Torna, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, la Festa dell’unità a San Marino di Carpi, che si svolgerà nei cortili esterni e all’interno del Teatro Ariston, al civico 3/B di via Boccaletti. Quest’anno il titolo della manifestazione è Venti di Pace. Sognare la Pace per poter parlare di Futuro. Un fine settimana di piacevole intrattenimento, cultura e buona cucina, che inaugurerà venerdì 5 ottobre, alle ore 19.00, alla presenza del sindaco di Carpi Riccardo, dei deputati Andrea De Maria e Ilenia Malavasi e del consigliere regionale Luca Sabbatini. A seguire, alle ore 21.15, il pubblico potrà assistere al concerto di Tatanka Mani, mentre sabato 4, allo stesso orario, arriverà la musica dei MarRiBO’, e infine, domenica 5, alle ore 15.30, il cinema, con la proiezione gratuita de ‘Il Treno dei Bambini’, il film di Cristina Comencini tratto dal romanzo di Viola Ardone. Durante tutte le giornate di Festa sarà presenti due mostre: quella sugli 80anni delle Feste dell’Unità in provincia di Modena, a cura della Fondazione Modena 2007, e quella sulla storia di San Marino, a cura del Circolo di San Marino. Venerdì e sabato si potrà cenare dalle ore 19.30, mentre domenica sarà organizzato il pranzo a partire dalle ore 12.00.

Questo il commento della segretaria del Pd di Carpi, Daniela Depietri: “Per il secondo anno consecutivo, la Festa dell’unità fa il suo ritorno a San Marino di Carpi, e ci aspetta per tre giorni all'insegna del divertimento, del gusto e del confronto. L'evento è un'occasione unica per la comunità, unendo la tradizione delle feste popolari con un programma ricco di contenuti. La Festa è buon cibo e convivialità, ma non solo: rappresenta anche un’occasione di riflessione e dialogo, dove la politica si fa anche tra i tavoli. Qui avrete l'opportunità di confrontarvi con esponenti e figure politiche, scambiare idee e discutere di attualità in un'atmosfera informale e aperta. E per chiudere in bellezza ogni serata, non mancherà l'intrattenimento: musica dal vivo, cinema, mostre e altre sorprese renderanno l'atmosfera ancora più divertente”.

