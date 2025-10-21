Viola divieto di avvicinamento, arrestato 44enne

MODENA - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano di 44 anni per il reato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Nella giornata del 19 ottobre scorso, durante lo svolgimento del corteo “Street Parade”, personale della Squadra Volante interveniva lungo viale delle Rimembranze in quanto una donna aveva segnalato tramite linea di emergenza 112NUE di aver visto a pochi metri di distanza l’ex compagno, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, il quale successivamente le si era avvicinato inveendo contro di lei per poi allontanarsi dal corteo verso il centro città.

Gli agenti riuscivano a intercettare e fermare il 44enne in viale Vittorio Veneto all’intersezione con Calle di Luca. Nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.