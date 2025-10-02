Violentata sulla ciclabile, Platis chiede risposte immediate. Gasparri presenta interrogazione parlamentare sul caso

Il vicecoordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis interviene sul caso della cinquantenne aggredita e violentata mentre era in bicicletta sulla ciclabile a Modena.

Ecco cosa scrive il forzista:

È inaccettabile quanto accaduto a Modena, lungo il percorso natura di San Damaso.

Colpisce la sconcertante brutalità con cui una donna è stata aggredita: fatta cadere, abusata e quasi strangolata. Scene che ricordano Arancia Meccanica, una violenza orribile e inaudita, consumata mentre la vittima era semplicemente a passeggio nelle campagne modenesi.

Alla solidarietà verso la donna aggredita deve seguire una risposta forte e decisa delle istituzioni. Non è il primo episodio che si registra a Modena e rischia di non essere nemmeno l’ultimo se non si interviene con fermezza.

Troppi anni di lassismo, buonismo e un’integrazione “al contrario” hanno prodotto questi frutti avvelenati.

Oggi mi sono confrontato con il nostro capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri, che ha confermato la presentazione di un’interrogazione parlamentare urgente ai Ministri dell’Interno e della Giustizia sul caso. Il Governo ha già messo a disposizione strumenti importanti che, purtroppo, non sempre vengono utilizzati dal territorio.

Ora serve uno sforzo eccezionale da parte di tutti per restituire sicurezza e serenità ai modenesi, che dopo questo ennesimo episodio la stanno perdendo sempre di più.

Antonio Platis

Vice Coordinatore Regionale Forza Italia