Mirandola, gli appuntamenti dal 16 al 22 luglio tra cabaret, musica e mostre

MIRANDOLA – Gli appuntamento a Mirandola dal 16 al 22 luglio 2020:

MIRANDOLA, “ESTATE A MIRANDOLA 2020” TRA: FESTIVAL CABARET EMERGENTE, MUSICA, INIZIATIVE PER BAMBINI, RACCONTI DI VIAGGIO E FILM

Si apre con i viaggi e si chiude con la musica la nuova settimana degli appuntamenti della rassegna “Estate a Mirandola 2020. “Nel mezzo”: cinema, un incontro, due eventi per bambini e ben due serate di spettacolo. Giovedì 16 luglio si tornerà a viaggiare con le “Immagini per conoscere e sognare Uzbekistan – USA, Parchi dell’Ovest – Friuli – Dolomiti – Irlanda – Maremma – Burano” a cura di Fotografi seriali – Concordia. Venerdì 17 luglio invece alle ore 21.30 presso il parco di piazza Matteotti andrà in scena lo spettacolo per bambini e famiglie organizzato da Radio Pico e ad ingresso gratuito – di Nicola Pesaresi da Italia’s Got Talent, il ventriloquo più amato da grandi e piccoli. Sabato 18 luglio: alle ore 10.00, presso il parco di via Dei Mille a Mirandola, “Leggiamo note suoniamo parole”, attività a cura della Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”, per genitori e bambini da 3 a 6 anni (iscrizione obbligatoria: tel. 0535/29783 e-mail: biblioteca.mirandola@comune.mirandola.mo.it). Tutto da ridere invece lo spettacolo in programma la sera del 18 luglio al parco di Piazza Matteotti (ore 21.30): sul palco ci sarà la Prefinale del Festival Cabaret Emergente. Nove comici si sfidano per conquistare i 3 posti per la finalissima. Presentato da Riccardo Panini, parteciperanno anche Andrea Ferrari, Guido De Maria, Andrea Casoni. L’ingresso sarà gratuito. Domenica 19 luglio, quarto ed ultimo appuntamento con Giocayoga: “Yoga e attività coi colori” a cura di Manuela Rizzato, per bambini dai 4 agli 8 anni. L’evento è gratuito e si terrà presso il parco di via Dei Mille alle ore 10.00 (iscrizione obbligatoria: tel. 0535/29783 e-mail: biblioteca.mirandola@comune.mirandola.mo.it). La rassegna “Cinestate” curata dal Circolo Cinematografico Italo Pacchioni, lunedì 20 luglio proporrà, “Hammamet” (2020) di Gianni Amelio, con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Alberto Paradossi. Ingresso 5,00 euro. “Armonia di pensieri e di azioni. Il Lions incontra le eccellenze del nostro territorio del biomedicale dalla musica alla danza” è il titolo dell’incontro organizzato dal Lions Club Mirandola in programma martedì 21 luglio, mentre mercoledì 22 luglio musica nuovamente protagonista con “MUNDUS e noi 2020 il festival di Ater Fondazione. Ad esibirsi Gianluca Petrella & Pasquale Mirra Duo con Gianluca Petrella – trombone, effects e Pasquale Mirra – vibraphone, effects. Biglietto unico euro 10,00. Info: mirandola@ater.emr.it. Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza.

MIRANDOLA, AL BARCHESSONE VECCHIO DI SAN MARTINO SPINO, NUOVA MOSTRA: “IN CAMMINO PER SALVARE NOI ANIMALI”

“In cammino per salvare noi animali”. Questo il titolo della nuova mostra che prenderà il via sabato 18 luglio (fino al 9 agosto) a cura del CEAS “La Raganella”, presso il Barchessone vecchio di San Martino Spino. 10 i pannelli che saranno allestiti raffiguranti altrettanti animali che a causa dei cambiamenti climatici rischiano l’estinzione. Dalla tigre, al lupo, alle api e tanti altri straordinari ed importanti esseri viventi in difficoltà. La mostra mira a farli scoprire a bimbi ed adulti e a sensibilizzare sulla loro salvaguardia. La mostra ricade all’interno della campagna regionale “Siamo nati per camminare” a cui il CEAS “La Raganella” aderisce da anni, in collaborazione con le scuole del territorio. Per informazioni CEAS “La Raganella” tel.: 0535 29713 /29507.

