Ambiente, Gibertoni (Misto): “Sostenere i Centri di recupero per animali selvatici”

Un’interrogazione in Regione di Giulia Gibertoni (Misto) richiama l’attenzione sui Centri di recupero per animali selvatici (Cras), le strutture attrezzate e autorizzate alla detenzione, cura e riabilitazione degli animali di fauna selvatica.

“La detenzione di animali selvatici è vietata dalla legge e gli esemplari, se feriti o in difficoltà, devono essere consegnati a enti autorizzati e competenti per il soccorso. Per questo servono più centri in grado di ospitare e curare gli esemplari rinvenuti in condizioni critiche” propone la consigliera, che ritiene necessario un elenco aggiornato o un censimento di tutte le strutture presenti sul territorio regionale.

Giulia Gibertoni, inoltre, chiede alla Giunta “a quanto ammontino i finanziamenti pubblici destinati ai centri, quali siano i controlli effettuati, se ne esistano alcuni in grado di ospitare anche animali esotici e se esistano centri veterinari per la fauna pubblici che diano supporto ai Cras”. Domanda, poi, “quali di questi centri offrano un servizio h24 e quali offrano prove certe e documentate delle liberazioni in natura degli animali soccorsi, parametri che devono essere tenuti in considerazione nella distribuzione dei finanziamenti pubblici”.

