Arturo Nora confermato presidente del Consorzio di solidarietà sociale di Modena

Arturo Nora è stato confermato presidente del Consorzio di solidarietà sociale di Modena, fondato nel 1996 e al quale aderiscono 24 cooperative sociali modenesi.

Nora (vicepresidente della cooperativa sociale CoopAttiva di Modena) è stato eletto in occasione dell’assemblea di bilancio del Css, tenutasi presso la cooperativa Nazareno a Carpi.

«La terribile emergenza sanitaria legata al Covid-19 – ha detto il presidente nella sua relazione – ha messo duramente in crisi il nostro sistema di welfare e, con esso, il mondo della cooperazione sociale, che tanta parte di quel sistema gestisce in termini di servizi per le persone più fragili e vulnerabili delle nostre comunità».

Nora ha ricordato a questo proposito il ruolo del Css, anche a livello regionale, sull’inserimento lavorativo delle persone disabili, svantaggiate e in condizioni di difficoltà sociale ed economica, la cui integrazione e emancipazione rappresenta la propria mission principale e quella delle cooperative consorziate.

Quanto al programma di lavoro del prossimo mandato, Nora ha ribadito il massimo impegno alla creazione e rafforzamento di sinergie con le istituzioni del territorio per progettare e gestire azioni e servizi capaci di migliorare il sistema pubblico di welfare, con il sostegno delle cooperative consorziate e il supporto di Confcooperative Modena e Legacoop Estense, impegnate con Agci nel percorso dell’Alleanza delle Cooperative Italiane.

«Anche in questi anni Css, per professionalità, capacità di copertura di eterogenei bisogni sociali e nella funzione di offerta di lavoro a persone svantaggiate, – ha concluso Nora – ha rappresentato un esempio concreto di resilienza e una testimonianza della funzione anticiclica di cui è stata capace la cooperazione sociale, confermandosi una preziosa risorsa per il territorio».

Fanno parte del nuovo cda del Consorzio di solidarietà sociale di Modena la vicepresidente Sarah Olivero (Aliante), Antonio Capristo (Nazareno), Franco Boldini (Caleidos), Elmina Castiglioni (Libellula), Andrea Giusti (Alecrim Work) e Roberto Ganzerli (La Zerla).

