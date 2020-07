Associazione Amici della Musica di Mirandola, tutti i concerti estivi

MIRANDOLA – Anche quest’anno, nonostante il difficile periodo di emergenza vissuto nei mesi appena scorsi, l’Associazione Amici della Musica di Mirandola non rinuncia ad offrire qualche occasione per ricongiungersi in sicurezza godendo di un momento spensierato di buona musica.

La stagione operistica è rimandata al prossimo anno, ma al suo posto viene proposto un evento comunque imperdibile:

**SABATO 25 LUGLIO, ore 21:30**

Concerto “Il Cuore Italiano della Musica”, presso l’Arena di Verona.

25 stelle del panorama lirico e concertistico internazionale, tra cui Francesco Meli, Leo Nucci e Katia Ricciarelli, saranno accompagnati dal Coro e dall’Orchestra dell’Arena di Verona nei cori, duetti e arie dalle più famose composizioni di Cilea, Donizetti, Giordano, Leoncavallo, Mozart, Paganini, Puccini, Rossini e Verdi.

Partenza con pullman da Piazzale Costa a Mirandola. Numero di posti riservato, per garantire la sicurezza.

>> per Info e Prenotazioni, vedi sotto.

A seguire anche due concerti a Mirandola, presso il Parco di Piazza Matteotti (ex Cassa di Risparmio).

**MARTEDÌ 4 AGOSTO, ore 21:30**

“Un viaggio vocale e strumentale. Dal Folklore alla Lirica”.

In concerto arie e duetti dalle opere di Verdi, Puccini e molti altri, con esecuzioni pianistiche dalle composizioni di F. Liszt, J. Brahms e A. Piazzolla.

Marily Santoro, soprano

Reinaldo Droz, tenore

Lucio Carpani e Francesca Fierro, pianoforte a quattro mani

conduzione di Daniele Rubboli.

**VENERDÌ 28 AGOSTO, ore 21:30**

“Fantasy e Dintorni”

Uno spettacolo dell’Ensemble Augusta premiato al concorso “Lucca Comics and Games”

Musiche dalle colonne sonore de Skyrim, Il Trono di Spade, Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli, Poldark, Outlander, Frozen e tanti altri capolavori.

Voci dell’Ensemble Augusta

Danijel Pieri, narrazione

Massimo Giudici, percussioni

Lucio Carpani, pianoforte e conduzione

>> Ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

>>> PER INFORMAZIONI SUI CONCERTI A MIRANDOLA E INFO/PREVENDITE PER LO SPETTACOLO IN ARENA

Ci trovate presso l’ufficio in via Castelfidardo, 13 a Mirandola, ogni sabato dalle 10:00 alle 12:00.

Recapito sede: 3278109081 (in orari d’ufficio)

Mail:info@ amicidellamusicamirandola.it

Sito web: www.amicidellamusicamirandola. it

