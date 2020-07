Camposanto, quest’anno niente Fiera di Luglio

CAMPOSANTO – Una lettera aperta è giunta tramite social dalla Sindaca di Camposanto Monja Zaniboni che, a causa dell’epidemia del Covid-19, ha annunciato a malincuore la sospensione della Fiera di Luglio. Riportiamo la nota in forma integrale:

Care e cari Camposantesi

a seguito dello stato di emergenza dovuto all’epidemia di COVID-19, l’Amministrazione Comunale ha deciso a malincuore di non organizzare la tradizionale Fiera di Luglio.

Nelle scorse settimane sono state pubblicate precise linee guida per la realizzazione di eventi che avrebbero reso molto difficile l’organizzazione e la gestione di un evento importante e ampio come la Fiera di Luglio.

Inoltre, come ben sappiamo, la Fiera di Luglio è un evento realizzato dall’Amministrazione ma organizzato partendo con largo anticipo e con la collaborazione delle associazioni di volontariato del paese.

Pertanto, l’esiguo tempo a disposizione per organizzare questa iniziativa non avrebbe permesso un corretto coinvolgimento delle associazioni e senza le loro idee e la loro partecipazione non sarebbe stata una Fiera condivisa.

La voglia di rivederci per poter avere serate spensierate ci ha accompagnato in tutto questo periodo di lockdown ma abbiamo dovuto prendere atto che il Covid-19 non era e non è da sottovalutare.

Tuttavia, abbiamo voluto organizzare un’importante iniziativa per il nostro Comune che avrà luogo Sabato 11 e Domenica 12 Luglio, giorni nei quali si sarebbe dovuta svolgere la Fiera, ossia la riapertura della Torre Ferraresi restaurata e adibita ad acetaia comunale.

Rimaniamo fiduciosi di riuscire ad organizzare iniziative alternative e più contenute entro la fine dell’estate, con la volontà di creare occasioni per stare insieme, nel rispetto delle misure delle normative vigenti.