Carpi, al via la “Ztl” sperimentale in altre vie del Centro storico

CARPI – Entra in vigore venerdì 17 luglio, la “ZTL” sperimentale – notturna e festiva – stabilita dal Comune in alcune vie, per rendere più fruibile il Centro storico: la nuova “Zona a Traffico Limitato” riguarda corso Roma (fra piazza Garibaldi e piazzale Ramazzini), via San Francesco (fra via Trento Trieste e piazza Garibaldi), via Einaudi (tra corso Roma e via Arletti), corso Cabassi (tra le vie Manuzio e Duomo, compresa la sottostrada fra via Pio e piazza Martiri), e via Duomo, dalle 19 alle 6 del giorno dopo; domenica e festivi l’intera giornata, fino alla mattina seguente. Le limitazioni consistono nel divieto di transito e nel divieto di sosta (con rimozione), eccetto i veicoli autorizzati. Nella ZTL di via Sbrilanci (tra le vie Carducci e Mazzali) saranno tolti i parcheggi – posti che, per i residenti, sono recuperati nelle immediate vicinanze.

Le misure saranno valide fino al 31 Ottobre compreso. Nello stesso periodo, viene istituito in via Mazzali 2 uno spazio riservato ai disabili e viene istituita la sosta diurna a disco orario (massimo 90 minuti) in via Garagnani (fra le vie Arletti e Carducci).

Chi abita nelle zone interessate da questi provvedimenti può chiedere all’Amministrazione permessi temporanei, utilizzando il modulo presente a questo indirizzo:

https://www.terredargine.it/servizi-online-uta/modulistica-unione-terredargine/modulistica-polizia-municipale/permessi-centro-storico-residenti/85358-richiesta-autorizzazione-ztl-temporanea

